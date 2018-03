HOBI: Kalju peedist pesumasinat ei tee, nullist jalgratta küll

25 aastat jalgrataste monteerimisega tegelenud Kalju Umal ehitas oma esimese kaherattalise teismelisena. Sobiv raam olemas, tuli muud jupid juurde leida ja kogu kupatus kokku kruttida. Keerulisem see jalgratta “leiutamine” polnudki.





Sealt saati on Kalju sügavalt jalgrattausku. Ta koduaed Kuressaares Talve tänaval annab kohemaid aimu, millega peremees tegeleb. Väravaposti ehteks on tal uhke lambiga lenkstang ja väravastopperidki näevad välja kui läikima löödud lenksud.

Varjualuses, mis hoovi astuja teele jääb, hakkab silma vähemalt kolm erinevat ratast. Üks pisike meenutab vana head elektrisinist kokukat, ehkki see ta vist päris pole. Teisel “tegijal” sest kolmikust on vägevad “naelad” all – talv ju ka. Ja mitte üksnes Talve tänaval.

Ühe rattaga ei sõida



Veel kaks sammu sügavamal hoovis piiluvad lumme mattunud katte alt üksteise otsa lapitud jooksud. Kõik erinevat tegu ja nägu – kodarate arvgi paistab neil rummude küljes erinev, kuid eks rattaid ongi maailmas vist pea sama palju erinevaid kui inimesi. Kalju seisab, müts kuklas, majanukas ja tervitab tulijaid. Ta selja taga asub teadagi mis – montööri pühakoda, töötuba, mille ümbruses leidub samuti mitmeid vältimatuid rattaosi…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.