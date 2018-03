MAAILM: Kas Amsterdami punaste laternate rajoon on peagi ajalugu?

Briti väljaanne The Independent kirjutab, et Amsterdami ühe turismisümboli, üpriski halva kuulsusega punaste laternate rajooni De Walleni olemasolu on ohus. Nimelt kui riigi parlamendis praegu arutusel olev seaduseelnõu heakskiidu saab, peab suurem osa Hollandi bordellidest tegevuse lõpetama.





The Independentis ilmunud artikli autor on kirjanik ja radikaalse feminismi üks tuntumaid esindajaid Julie Bindel. Möödunud aastal ilmus tema sulest raamat “Prostitutsiooni kasutamine omakasupüüdlikel eesmärkidel: hävitades seksitöö müüti” (“The Pimping of Prostitution: Abolishing the Sex Work Myth”).

“Hollandi pealinna vaateaknabordellid, kus naisi eksponeeritakse seksimaiaste turistide pööraste ihade rahuldamise nimel kui loomarümpasid lihakarni vitriinides, suletakse peagi. Enamgi veel, legaalse tänavaprostitutsiooni tsoonid pannakse kinni kogu riigis ja seal asuvad lõbumajad lõpetavad oma tegevuse,” kirjutab Bindel. “Praegu on Hollandi parlamendi ülemkojas senatis lugemisel seaduseelnõu, mis vastuvõtmise korral muudab prostituutide kliendid kurjategijateks. See tähendab, et seksi ostmine naiselt, kes on inimkaubanduse ohver, keda sunnivad töötama sutenöörid või kes on mingil muul vägivaldsel viisil sunnitud oma keha müüma, on kuritegu.”

