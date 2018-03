TEATRIKUU: 1945 tuli “Libahundiga”

Detsember 1944. Sakslased on äsja välja pekstud. Nõukogude võim seab end sisse. Kuressaare Teatri eelmisest lavastusest on möödas üle poole aasta. 25. detsembril esietendub Kitzbergi tragöödia “Libahunt” (lavastas Joosep Kiiver).

Kultuurileht Sirp ja Vasar annab 20. jaanuaril 1945 teada, et Kitzbergi pretensioosse draama lavaletoomine osutab uut suunda Kuressaare teatrielus — eemale okupatsiooniaegsest pilapoolsest janditamisest!

Peategelase Tiinana astub üles Sonja Koževnikova (16. X 1908 – 12. III 1974). Kuressaare Eesti Seltsi näitetrupis oli ta tantsinud-laulnud operettides, kuid mänginud ka näiteks Lindat August Mälgu “Õitsvas meres”. “Libahundi” Tiina on tema esimene suur roll näitlejana kutselises Kuressaare Teatris.

Kriitiku sõnul ei saa sugugi ütelda, et Kuressaare teatriinimesed poleks suutnud Kitzbergiga toime tulla. Ta viitab, et “Libahundi” lavastusi on alati hinnatud Tiina kuju õnnestumise järgi, ja möönab, et Sonja Koževnikova osutas oma Tiina-rollis püüdlikkust ja kohatisi õnnestumisi…

