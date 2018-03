Eemu veski läheb remonti

Muhu muuseum laseb eelseisval suvel Eemu veski laudvoodrile ja tiibadele põhjaliku remondi teha.



Muhu muuseumi juhataja Meelis Mereäär ütles, et aastakümneid ajahambale vastupidanud Eemu veski laudvooder on kõmmeldunud ja laseb vihmaga vett läbi. Seetõttu tuleb osa laudadest välja vahetada ja laudvooder üle tõrvata. Veski tiibu küll mõni aasta tagasi remonditi, kuid niiskus on taas teinud oma töö ja tiivad kipuvad mädanema. Samuti parandatakse katkine koht katusel. ”Kõik ikka selleks, et veski säiliks paremini ja oleks külastajatele atraktiivsem,” ütles Mereäär, kelle sõnul läheb remont maksma umbes 5000 eurot.

Muuseumi juhataja rääkis, et remont hakkab pihta ilmselt külastushooajal ja nõnda saavad külastajadki osa sellest, kuidas üks tuulikuremont käib.

Eemu veski on suvel avatud neli kuud, mille jooksul käib sealt läbi 1110–1200 piletiga külastajat. Mereääre sõnul plaanib muuseum veski juures sel aastal taas ka mõne kontserdi korraldada. Varemalt on seal laulnud meesansamblid, mänginud Saaremaa lõõtsamehed ja metali bänd.

Kui varem on Eemu veski tuulega töötanud ja jahugi jahvatanud, siis nüüd ei lase aastatega kasvanud puud tuult õieti enam ligigi ja tuulik hakkab tööle vaid väga kindla tuulesuuna korral.