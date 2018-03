Hiiumaa parvlaevad sõidavad Virtsu vahet neljapäevani

Kuna veetase Rukki kanalis on endiselt madal, sõidavad Hiiumaa liini parvlaevad Virtsu ja Heltermaa vahet 8. märtsini.



TS Laevade juhatuse esimehe Jaak Kaabeli sõnul ei ole ilmaprognoos muutunud, mille tõttu on veetase Rukki kanalis parvlaevade tõrgeteta liikumise jaoks endiselt liiga madal, edastas ettevõte.

”Jälgime pidevalt Rukki kanali veetaset ning kohe kui olud püsivalt paranevad, taastame esialgse liini. Hetkel ei ole soodsaid pikaajalisemaid muutusi märgata, mille tõttu jätkame sõitmist Heltermaa–Virtsu liinil,” ütles Kaabel.

Jaak Kaabel kinnitas, et see on parim lahendus, tagamaks hiidlastele ja Hiiumaa külalistele ning autodele ja veokitele kindlat parvlaevaühendust.

Ilmaolude pikaajalisemal muutumisel taastub liiklus Heltermaa–Rohuküla liinil.

”1. märtsist 4. märtsini vedasime Heltermaa–Virtsu liinil 21 reisiga kokku 1533 reisijat ja 656 sõidukit, millest olulise osa moodustasid veokid ja bussid. Tänu praegusele lahendusele said need reisijad ning suuremad ja väiksemad sõidukid kõik plaanitud ajal liikuda Hiiumaa ja mandri vahet, järjekorda ning sadamas ootamist ette ei tulnud,” rääkis Kaabel.

Kuni 8. märtsini toimub Virtsu–Heltermaa liinil iga päev kokku kuus reisi, kolm reisi Virtsust ja kolm Heltermaalt.

Virtsu–Heltermaa liini reisijatel tuleb arvestada, et sellele liinile eelmüüki ei ole.