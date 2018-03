JUHTKIRI: Uus “sõber”

Kuidas igasugu perverte praegusel ajal ikkagi nii palju on? Ilmselt on see mõte käinud läbi paljude lastevanemate peast, kui nad loevad järjekordset uudist tegelasest, kelle kodust leiab politsei suure hulga lapspornot või kes on alaealisi seksuaalselt ära kasutanud.



Eks perverte ole ilmselt olnud alati – alates “kommionudest” ja bussis kabistajatest lapsevägistajateni. Praegusel interneti- ja sotsiaalmeedia ajastul on pervertide võimalused oma fantaasiaid toita ja alaealisi võrku püüda palju laiemad. Pane aga püünised välja ja küllap mõni ikka õnge jääb! Tuleb vaid leida õige “nupp”, millele vajutada. Kui keegi tunneb end üksiku ja tõrjutuna, vanemate või eakaaslaste poolt mittemõistetuna, siis on uus “sõber” see, kes mõistab ja aidata lubab. Omakasupüüdlikul eesmärgil muidugi.

Mida peaksid vanemad tegema, et nende lapsed pervertide küüsi ei satuks? Püüdma teha nii, et peres valitseksid usalduslikud suhted. Kui laps tunneb, et on oma kodus armastatud ja mõistetud, pole ta pervertidele nii kerge saak.