Kaitseliit korraldab Muhus õppuse

Kaitseliit korraldab selle nädala lõpus Muhu saarel õppuse, millest võtavad osa ka õhuvägi ning Tapal paiknevad Ühendkuningriigi ja Taani kaitseväelased.



Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi ütles Kadi raadiole antud intervjuus, et igavust kaitseliitlased tunda ei saa, sest õppuste graafik on üsna tihe. Juba 8.–11. märtsil seisavad ees ühisharjutused, milles on koos liitlastega 150 osalejat.

“Meil on kogemus koostööst olemas ja üldjuhul on läinud hästi,” märkis Gunnar Havi, lisades, et sellepärast ju harjutusi tehaksegi, et õppida ja paremaks saada. “Kaitseliitlastele on kindlasti väljakutse harjutada koos liitlastega ja selline ühiselt tegutsemine annab meestele motivatsiooni juurde. See annab ka võimaluse tutvuda nende tehnika ja taktikaga ning on samas hea koht suhtlemiseks, sest inglise keelega ilmselt probleeme pole.”

Harjutused toimuvad 8., 9. ja 10. märtsil Koguva karjääris, Liiva radariposti alal ja Nõmmkülas. Kaitseliit sai maanteeametilt 10. märtsil ohutuse tagamiseks kooskõlastuse piirata Kuivastu–Orissaare maanteel Nõmmküla juures liikluskiirust 30 km tunnis.

Pühapäeval on kõigil huvilistel võimalik kell 11–12 Muhu spordihalli juures tutvuda liitlaste relvastuse ja tehnikaga. Kohapeal saab jälgida ka Nõmmkülas toimuvat õppust, kuid seal on soovitus olla ettevaatlik ja punastest lintidest mitte edasi minna.

Kaitseliidul on koos liitlastega tänavu kavas veel mitmeid õppusi. Suvel toimub Vätta poolsaarest lõunas merepealne õppus ja augustis peaks taas kohal olema ameeriklaste õhuvägi ning saab näha lennukeid ja helikoptereid. 2019. aastal kavandatakse üht suuremat õppust ka Läänemerel.