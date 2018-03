Kesklinna hakkab seirama üle tosina kaamerasilma

Kuressaare kesklinna rekonstrueerimise käigus paigaldatakse peatänavale Pargi ja Torni tänava vahele jäävale lõigule 16 valvekaamerat, mis peaks omama nii ennetavat kui vajadusel ka tõestavat iseloomu.





Saaremaa vallavalitsuse järelevalve ja kriisireguleerimise peaspetsialist Karel Koovisk ütles Saarte Häälele, et kohalikul omavalitsusel on kohustus panustada avaliku korra tagamisse ja valvekaamerad peaksid turvatunnet süvendama.

”Kaamerate asukohad on valitud koostöös politseiga ja ennekõike on lähtutud sellest, millised kohad on nädalavahetustel olnud kõige probleemsemad ja vajavad paremat jälgimist. Uued valvekaamerad lihtsustavad korrarikkujate väljaselgitamist ja loodetavasti hoiavad ka ära vähemalt osa korrarikkumisi,” selgitas ta.

Vallavanem Madis Kallas ütles, et kesklinna rekonstrueerimise projekt ei seisne ainult visuaalses uuenduses, vaid sellel on palju laiem mõju ja seda ka turvalisuse aspektist. ”Kuressaare on Eesti ühe kõige turvalisema piirkonna keskus ja kindlasti soovime Saaremaa turvalisust hoida,“ märkis ta.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et siseministeerium teeb aeg-ajalt küsitlusi elanike teadlikkuse ja hoiakute kohta turvalisuse valdkonnas. Küsitlused näitavad üheselt ja selgelt, et oma elukoha turvalisuse garantiiks peavad inimesed esmajoones valvekaameraid tänaval ja politsei nähtavust ehk patrulltegevust.

Sellele tuginedes avaldas Antsaar tunnustust, et Kuressaare kesklinna projekti planeerimisel ei ole kohalik omavalitsus unustanud turvalise elukeskkonna planeerimise põhimõtteid, mille üks komponent on ka valvekaamerad.

”Avalikud valvekaamerad omavad kindlasti ennetuslikku mõju ja aitavad toime pandud süütegusid hiljem kiiremini avastada ja õiglust jalule seada,” nentis ta, tuues heaks näiteks Uue tänava parkla, kus mitmed aastad tagasi oli nädalavahetustel palju probleeme avaliku korra ja elanike öörahu rikkumisega. Parklasse valvekaamera paigaldamise järel räuskajad ja purjutajad sinna enam ei tükkinud.

Politseijuht kinnitas samas, et kaamerate paigaldamine ei tähenda kindlasti seda, et politseipatrulle kohtaks edaspidi kesklinnas vähem, seda eriti nädalavahetuste öötundidel.