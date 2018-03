Luksusjahtide tootja paneb tootearendusse 1,4 miljonit

EAS toetab Luksusjahi uut projekti töölaeva ja lahtise tekiga kaatri prototüüpide väljatöötamiseks ligi 500 000 euroga. Omapoolne investeering kergitab projekti kogusumma pea pooleteise miljoni euroni.





Muu hulgas kavandab Saaremaal elavale rootslasest ettevõtjale Sven Lennart Alpstålile kuuluv ja Roomassaares tegutsev luksusjahtlaevade tööstus oma tootmishoonele suuremat sorti juurdeehitist – laohoonet.

Luksusjahi tegevjuht Andres Toom kinnitas, et mainitud toetusotsus on ka nendeni jõudnud ning nad plaanivad tõepoolest välja töötada nii töölaeva kui ka lahtise tekiga kaatri prototüübid. Lähemalt ta asjade praeguses varases etapis teemat kommenteerida ei soovinud.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) pressiesindaja Mariann Sudakov märkis, et nemad maksavad toetuse välja tagantjärele, kui kulud on tehtud ning nende vastavus projektile ja rahastamisotsusele kontrollitud. Täpne toetussumma uute prototüüpide väljatöötamiseks on 499 999 eurot, projekti kogumaksumus ulatub aga 1,4 miljoni euroni.

Kõnealune arenguprogramm, mille alt rahastusotsus tehti, toetab Sudakovi sõnul ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja tootearendust.

Läinud nädalalõpul sai ka teatavaks, et Luksusjahi emaettevõtte üks põhiklient Arcona Yacht AB vahetas märtsist omanikku. Nende brändimärgi Arcona toodang valmib samuti Roomassaares, kuid omanikuvahetus saarlastele mingeid ümberkorraldusi ei toovat.

Uus omanik, Rootsi jahitootja Najad Yachts of Sweden tõi välja, et mõlemad firmad on tegutsenud jahtide tootmise, arenduse ja müügi alal ning sellega jätkatakse edaspidigi, ehkki jahte toodetakse erinevate brändide all.

Kui Najad ehitab kergemalt käsitsetavaid, pigem lõbusõiduks ja niisama kruiisimiseks mõeldud aluseid, siis Arcona purjejahid on disainitud võidusõiduks, aga ka luksuslikumaks lainetel kulgemiseks.

Niinimetatud ühendfirma kavatseb kevadeks turule tuua mitmeid uusi jahimudeleid. Najad Yachts´i senine juht Jörgen Ottosson jätkab firma tegevjuhina, Torgny Jansson, senine Arcona Yachts’i juht, kes ongi Arcona brändi suuresti üles ehitanud, vastutab edaspidi ettevõtte arendustegevuse eest.

Jansson kinnitas Saarte Häälele, et müügitehing on tõepoolest toimunud. “Najad omandas Arcona Yachts’i, kuna nad leiavad, et tegemist on suurepäraselt toimiva firmaga,” ütles ta. Kui Arcona purjekate ehitus on seni toimunud Saaremaal Luksusjahis, siis Torgny Janssoni kinnitusel ei muutu ses osas nüüd midagi. “Meie enam kui 20-aastane koostöö Luksusjahiga jätkub,” ütles ta. “Seda suuresti põhjusel, et oleme nende pakutava kvaliteediga ääretult rahul,” nentis Jansson.

Arcona Yachts’i fookus on tema sõnul suunatud rahvusvahelisele turule, seega panustatakse brändi turundamisele välismaal veelgi enam lootuses, et selle tulemusel on võimalik Luksusjahis veelgi rohkem nende brändi toodangut valmistada.

Najad’i tegevjuht Jörgen Ottosson kinnitas samuti, et neil on Arconaga jõudude ühendamise üle vaid hea meel. “Arcona on bränd, mis paistab väga tugevalt välja oma kvaliteedi, modernse disaini ja vastupidavuse poolest,” kõneles ta.

Seega ei kavanda nad tootmises, töötajaskonnas ega mingis muus osas mingeid muudatusi, mis puudutaksid ka Luksusjahis Arcona jahtide ehitajaid. “Üks põhjus, miks me Arcona omandasime, oli ka see, et neil on väga tugev aastatepikkune tootmispõhi juba all.”