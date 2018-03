IN MEMORIAM: JOEL NÕUKAS

JOEL NÕUKAS

22.03.1949 – 2.03.2017



Reedel, 2. märtsil lahkus talle omasel rahulikul moel meie seast Orissaare sõjamuuseumi rajaja Joel Nõukas.

MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts juhatuse kaitseliitlasest liige alustas kerg- ja raskerelvade ning muu sõjatehnika aktiivselt kogumist enam kui 20 aastat tagasi. Algselt mahtus tema kollektsioon Orissaare lähedal Põripõllu külas asuva loomafarmi olmeruumidesse. Kuid juba aastatuhande vahetuseks oli elektrimontöörina töötav Joel sama hoone katuse alla koondanud õhutõrjekahurite jäänuseid ja muid rasketehnika tükke.

Sõna tema kollektsioonist levis ja uusi eksponaate tõid Joelile nii sõja üle elanud kohalikud elanikud kui ka kaugemalt tulijad. Saladus seisnes selles, et Joel suutis igale kogus olevale rauatükile põneva loo juurde rääkida.

Joeliga liitusid Sergei Ruus ja Margus Sinimets, kelle kodused kollektsioonid kasvasid liiga suureks, ning koos moodustati 2007. aastal MTÜ Saaremaa Sõjavara Selts, millest peagi kasvas välja Saaremaa Sõjavara Muuseum.

Joeli suur unistus oli Saksa armee kasutuses olnud 20 mm õhutõrjesuurtüki Flak komplekteerimine. Selliseid ülirohkete detailidega laskeriistu oli Väikese väina äärde 1944. aastal mitmeid maha jäänud. Lahingute lõppedes lammutasid kokkuhoidlikud taluperemehed relvad laiali. Seetõttu jagus nende juppe igasse majapidamisse nii Saaremaa kui ka Muhu poolele. Joeli ülesandeks jäi vaid vajalike osade äratundmine ja paikapanek.

Nüüdseks on muuseumis välja pandud Eesti Sõjamuuseumilt deposiidina saadud komplektne õhutõrjesuurtükk, kuid see ei asenda Joeli jutte iga mutri ja hammasratta saamisest. Küll aga meeldib töökorras eksemplar lastele, sest selle aluse peal saab ennast keerutada ja relvatoru üles ja alla liigutada.

Saare maavalitsus tunnustas Joel Nõukast kui Kaitseliidu taasasutajat ja Saaremaa Sõjavara Seltsi loojat 2013. aastal teeneteplaadiga. Kuid aukirjadest olulisemaks pidas Joel külastajatele relvadest ja sõjatehnikast rääkimist. Samuti oli talle südamelähedane langenud sõjameeste haudade otsimine, et hukkunud leiaksid sobilikuma viimse puhkepaiga kui metsaserv või kiviaia nurk.

Joeli panust Saaremaa militaarpärandi säilitamisse ja tutvustamisse on võimatu hinnata. Lugematud tunnid asjade otsimist, nende korrastamist ja nendest rääkimist. Ning nii mõnegi eseme eest tuli Joelil ka raha välja anda. Kuid ta tegi seda heal meelel. Veel tuleb märkida, et tööst ja muuseumist ja perest vabal ajal käis Joel kala püüdmas. Mehe sõnul oli see aeg tema enda jaoks, millal oli aega mõelda.

Sõrve Militaarmuuseumi rajamise ajal oli Joel valmis lahkesti oma kogemusi meiega jagama. Algusaastatel jõudsid mitmed eksponaadid Sõrve just Joeli kaudu. “Sõrvest on nemad toodud ja sinna peavad nad tagasi minema,” tavatses Joel öelda.

Joel Nõukase ärasaatmine toimub sel laupäeval kell 11 Orissaare Põripõllul Saaremaa Sõjavara Seltsi ruumides, sest Joel elab edasi ennekõike muuseumi kaudu.

Puhka rahus, Joel.

Tõnu Veldre,

Sõrve Militaarmuuseum