Põhiturniiri võitnud Kuressaare naised soovivad medalit

Eesti naiste võrkpallimeistrivõistluste esiliigas võitis Kuressaare naiskond pühapäeval põhiturniiri viimases kohtumises Neemeco/ Gerardo’s Toysi 3 : 0 ja kindlustas sellega oma liidripositsiooni play off-mängudeks.





“See on meie jaoks pigem üllatus, et nii hästi on läinud,” tõdes naiskonna juht Kristi Põld. “See on suur töövõit, sest esiliigas on kõik väga võrdsed naiskonnad. Meie võistkond on treeningutel palju juurde pannud ja kõigil on soov Saaremaad hästi esindada.”

Põhiturniiril vaid ühe kaotusega leppinud Kuressaare jääb 30 kogutud punktiga teistele püüdmatuks. Seevastu on kõik veel lahtine teise ja kolmanda koha osas, kui Ülenurmel on teisena kirjas 26 ja Peetri Võrkpalliklubil kolmandana 25 punkti. Mõlemad vajavad võitu, sest kaotus tähendab põhiturniiri kolmandat kohta ja veerandfinaalseeriat. Võit ja põhiturniiri teine koht tagavad sarnaselt Kuressaarega automaatselt pääsu poolfinaali.

Kristi Põld ütles, et ilmselt tuleb poolfinaali vastaseks Sparta, kellega ootab ees väga raske vastasseis.

“Finaalikohta kohe kindlasti ei luba,” lausus ta. “Meie eesmärk on loomulikult kuldmedalid, aga oleme ka üliõnnelikud, kui võidame medali.”

Kuna naiskond veerand­finaale ei mängi, siis ootab nüüd ees kuu aja pikkune paus. Seda aega kasutatakse ära vormi tõstmiseks.

Esimesed kaks nädalat keskendutakse üldfüüsilisele ettevalmistusele, järgmised kaks nädalat panustatakse pallitreeningutele. “Siis peaksime küll otsustavateks mängudeks valmis olema,” märkis Põld.