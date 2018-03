Rauno Liitmäele USA-s isiklik rekord

Rauno Liitmäe püstitas USA kagukonverentsi kergejõustikumeistrivõistlustel seitsmevõistluses uue isikliku rekordi 5573 (7.28-6.78-14.18-1.97-8.39-4.55-2:42.14) punktiga.



Missouri ülikooli esindava Liitmäe eelmine isiklik rekord oli 5397 punkti ja pärines selle aasta jaanuarist. Seekord tegi ta isiklikud rekordid üksikaladest kuulitõukes 14.18 ja 1000 m jooksus 2.42,14. Rekordeid kordas kõrgushüppes 1.97 ja 60 m tõkkejooksus 8,39-ga.

“Võistlus oli igati kordaläinud, aga selleks, et pääsenuks üleriigilisele finaalvõistlusele USA 16 parima üliõpilasmitmevõistleja hulka, oleks pidanud umbes 60 punkti rohkem koguma,” ütles neljanda koha saanud Rauno Liitmäe.

“Selle tõttu jäävad kripeldama 60 m, kaugushüpe ja eriti teivashüpe, kust oleks õnnestumise korral vajalikud punktid kindlasti kokku korjanud. Kindlasti annaks veel igalt alalt natuke punkte juurde noppida, aga nüüd on juba aeg hakata kevadise võistlushooaja peale mõtlema. Sest lõppude lõpuks on ikkagi kümnevõistlus see oluline ala ja see talv andis lihtsalt hea enesetunde kevadele vastu minna.”