Saarlasest blogija liitus Skandinaavia ühe suurema meediakontserniga

Moeblogija Mariliis Anger liitus hiljuti Skandinaavia ühe suurema meediakontserniga NorderBladet. Anger kirjutab oma blogis, et lugejad on ilmselt juba märganud, kuidas viimasel ajal on tal veebipäevikus vaiksem olnud ja põhjus selleks on lihtne – nüüdsest kuulub mariliisanger.com NordenBladeti alla, mis on üks Skandinaavia suuremaid meediakontserne. “Selle üle on mul väga hea meel,” kinnitab ta.

Ta märgib veel, et on viimastel päevadel usinalt oma postitusi uuendanud ja parandanud, lisanud pilte ning nüüd peaksid kõik postitused ilusti töötama.