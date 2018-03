Segadus sihtnumbritega

“Kui palju olulisi kirju võib jääda inimestel saamata, kuna ametiasutustes ja meie oma Saaremaa vallaski kirjutatakse aadressid ja sihtnumbrid valesti?” küsib endise Viira küla, nüüdse Suur-Rand­vere küla elanik Marta Vakk. “Kelle mure on see, et kirjad saaksid peale õiged sihtnumbrid?”



Möödunud aastal sain oma üllatuseks teada, et olen maamaksuvõlglane. Maamaksuteade oli välja saadetud, aga mina seda kätte ei saanud, seetõttu tuli uudis võlglaseks olemisest mulle kui välk selgest taevast.

Ma ei osanud sellist teadet oodatagi, kuna ei teadnud, et maamaksu üldse maksma pean. Ma pole ju seda aastaid pidanud tegema. Küllap on riik nüüd siis aga nii vaeseks muutunud, et maamaksu võetakse ka üksikute pensionäride käest.

Kiri võõrasse postkasti



Kui maikuus oma võlast teada sain, oli juba kogunenud ka viivist. Lapselaps maksis viivise ära ja palus maamaksuteated edaspidi talle saata – et jälle mingit segadust ei tuleks.

Kuhu see teade võis jääda, kas rännata kellegi teise postkasti?

Minu talu kannab juba 1958. aastast, ehitamisest saadik nime Konnamätta. Samas on vähemalt kaks mu tuttavat inimest mulle öelnud, et nende auto GPS-i järgi on üks Konnamätta ka Muhus. Mine tea, äkki läkski mu maamaksuteade sinna?

Mu naabrid ootasid vallamajast kirja. Lõpuks kiri vallavalitsusest tuligi, aga kaks nädalat hiljem. Ümbriku peale on kirjutatud aadress: Läkuaugu talu, Viira küla, Saaremaa vald, ja sihtnumber 94218. Ometi pärast valdade ühinemist meil endise Lääne-Saare valla territooriumil Viira küla ju enam ei ole, vaid on hoopis Suur-Randvere! Ja sihtnumber on meil 93839. (Endise Leisi valla Viira küla jäi Viira külaks edasi, 94218 on selle sihtnumber!)

Lisaks on mu naabritele mõeldud kirja ümbrikule löödud tempel kohanimedega Orissaare ja Nihatu. Tule taevas appi! Siis pidi see kiri ju enne ümber Saaremaa käima, kui lõpuks õigete inimeste kätte jõudis.

Ei teata oma külasidki



Kas tõesti ei teata Saaremaa vallas oma külade nimesid ja sihtnumbreid? Need on ju internetis kõigile kättesaadavad!

Kui Tallinnast ja Venemaalt tulevad kirjad õigesti kohale, kuidas ei suudeta siinsamas kohapeal Saaremaa vallas kirjadele õigeid sihtnumbreid peale kirjutada?

Adressaadi nimi ja tema talunimi võivad ju õige olla, aga sellest on vähe abi, kui aadress ja sihtnumber valed on. Pole ime, et kirjad niimoodi rändama lähevad.

Vähemalt minu senine kogemus on, et mida suurem vald, seda kaugem on ta oma elanikest. Väikese valla töötajad ikka teadsid vallaelanikke, suures vallas ei teata aga oma külasidki.

Segadus on ka sihtnumbrite endiga – neidki on aastate jooksul muudetud rohkem kui üks kord. Neil kirjadel, mis mulle pangast saadetakse, on vana sihtnumber. Ka need kirjad käivad enne kusagilt mujalt läbi, kuni lõpuks minuni jõuavad. Sellest annab tunnistust sihtnumbri lõpp, mis on ümbrikul pliiatsiga õigeks parandatud.

Kes peaks hoolitsema selle eest, et aadress ja sihtnumber ümbrikul õiged oleksid? Mina leian, et seda peaks tegema kirja saatja. Kui inimesed oma kirju kätte ei saa või saavad alles suure hilinemisega, on ikka selle viga, kes kirja valel aadressil saadab.

Mis saab nendest kirjadest, mis kellegi teise postkasti tuuakse? Kas rändavad prügikasti, kuna saaja ei oska võõra kirjaga midagi peale hakata? Tunnistan, et ka mina ise ei oskaks võõra kirjaga, millel vale aadress ja sihtnumber peal, midagi peale hakata. Kuhu ja kellele selle viima peaksin?

KOMMENTAAR

Sihtnumbri otsing on imelihtne

Mattias Kaiv, Omniva meediasuhete juht

Korrektse sihtnumbri lisamine on tõesti kirja saatja ülesanne ning tegelikult on korrektse sihtnumbri leidmine Omniva sihtnumbriotsingust internetis ka imelihtne. Teenuste pakkujate ja ettevõtjate puhul on kliendil tihti ka võimalus oma andmete korrektsust kontrollida. Niiviisi on jällegi võimalik arvamusloos kirjeldatud lugude taolisi juhtumeid juba ennetavalt vältida.

Kuivõrd ilma sihtnumbrita kirju kahjuks ikka liigub ning vanad haldusüksused on meie töötajatel (postitöötlejatel ja kirjakandjatel) veel meeles, siis liiguvad ka vana aadressi ja sihtnumbriga kirjad lõpuks kohale. Selleks võib lihtsalt mõnikord kauem aega kuluda.

Kuna postisüsteemid töötavad sihtnumbripõhiselt, siis on õige sihtnumbri lisamine kirjale nüüd olulisem kui kunagi varem.

Segadust võib ette tulla

Merike Pitk, Saaremaa vallavalitsuse meediaspetsialist



Saaremaa vallavalitsuses mõistagi teatakse, et külade nimed on muutunud. Saarte Häälele segadusest aadressidega kirjutanud Suur-Randvere küla elaniku naaber sai oma kirja vallavalitsusest hilinemisega kätte seetõttu, et kirja aluseks oli 2015. aastal koostatud dokument, millel oli veel vana aadress. Samas, kirja saaja teatas vallavalitsusele, et on kirja siiski kätte saanud.

Mis puutub aga maamaksuteadetesse, siis neid saadab välja maksu- ja tolliamet rahvastikuregistris olevate aadresside järgi.

Kuna uued külanimed ei ole veel kuigi kaua käibel olnud, peaks olema mõistetav ja loodetavasti ka andestatav, et mõni segadus aadressidega võib aeg-ajalt ikkagi ette tulla.