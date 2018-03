Tornimäe kool andis parkla lastele

Tornimäe põhikool otsustas liikumise soodustamiseks muu hulgas lõpetada kooliesisel platsil ära autode parkimise ja anda see laste kasutusse.



Kool sai selleks idee, asudes osalema programmis “Liikuma kutsuv kool”. Seni peamiselt Tartumaal toimiv programm on seega laienenud ka Lääne-Eestisse.

“Oleme Lääne-Eestis esimesed,” kinnitas Saarte Häälele kooli juht Raili Nõgu.

Tartu ülikooli liikumislabori algatusel sündinud programm pakub koolidele lahendusi, et lapsed liiguksid rohkem. Koolid töötavad koostöös õpilaste ja õpetajatega välja ning viivad ellu tegevuskava liikumisaktiivsuse suurendamiseks koolipäeval. Lisaks arendatakse ja testitakse meetodeid liikumisaktiivsuse suurendamiseks ainetundides. Direktori sõnul ei olnud küsimustki, et kas programmiga liitumist proovida. “Oleme ju tervist edendav ja liikumist väärtustav kool,” sõnas Nõgu.

Raili Nõgu sõnul on Tornimäel esimesed sammud juba astutud. “Esimene asi on teadlik meeskond. Ehk siis idee jõudmine kõikide õpilaste, õpetajate, lastevanemate, kooli personalini. Et mis ja milleks ning kellele,” selgitas Nõgu. Nüüd alustatakse seiklusliku takistusraja rajamist paika, mis direktori sõnul on juba õpilaste lemmikpaik.