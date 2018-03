Vähemusse jäänud FC Kuressaare alustas hooaega kaotusega

Jalgpalli Premium-liigasse naasnud FC Kuressaare suutis kodus Narva Transiga mängida võrdset mängu, kuni kohtunik Eiko Saar kaitsja Elari Valmasele punast kaarti näitas. Vähemusse jäänud võõrustajad pidid tunnistama külaliste 5 : 0 paremust.



Kuressaare tehismurustaadionil kergete miinuskraadidega mängitud kohtumises püsis FC Kuressaare ilusti mängus, kuni Elari Valmas tõmbas 18. minutil seljatagant puutega Viktor Plotnikovi trahvikasti äärel maha ja sai punase kaardi ning väravavaht Roland Kütil tuli hakata tõrjuma penaltit.

Dmitri Prošin lõi palli posti ja esimesena jõudis pallini Sander Laht, kuid tabas Transi kaptenit Viktor Plotnikovi, kellelt pall väravasse lendas. Neli minutit hiljem rikkus trahvikastis reegleid Renno Soosaar ja penalti realiseeris Svjatoslav Jakovlev. Saarlaste parim võimalus oli Maarek Suursaarel, kes sai Transi kastis löögile, kuid Artur Kotenko hea tõrje päästis külalised halvimast.

FC Kuressaare peatreener Jan Važinski tõdes, et kaotusnumbrid on väga suured. “Seda ei oodanud ei mina ega võistkond,” lausus ta. “Võtmemoment oli kindlasti esimene penalti, mis rikkus meie paljud plaanid. Mängisime ise ohtlikku rünnakut ja püsisime hästi mängus.”

Teise poolaja algul jäid Kuressaare mehed Narva surve alla ja Plotnikov lõi 50. minutil seisuks 3 : 0. Saarlased jätkasid kodupubliku ees siiski südi vastupanu, kuid Dante Leverocki 69. ja Eduard Golovl­jovi 87. minuti tabamused vormistasid lõppseisuks 5 : 0.

“Teisel poolajal lasime endale lüüa lihtsad väravad,” nentis Jan Važinski. “Aga ei saa öelda, et vastasel oli kümme võimalust ja viis lõi ära. Nad suutsid luua kolm võimalust ja neid kasutasid nad ka edukalt.”

Jan Važinski sõnul oli tema meeskonna mängus siiski ka positiivseid momente.

“Esimesel poolajal mängisime palli ja pallita hästi, suutsime püsida tempos ning ei saa öelda, et olime hädas ja kahevõitluses olid meestel probleemid. Aga jalgpallimäng kestab 90 minutit ning vaja on stabiilsust ja kannatust. Kõige sellega on vaja veel tööd teha,” lausus ta.