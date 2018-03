Esmaspäev, 5. märts, uue töönädala algus. Päike paistab, külm on järele andnud, sõidan tööle, kell on veerand üheksa. Kudjape jäätmejaamale lähenedes ei jää mul märkamata paarsada meetrit eespool metsateel seisev üksik sõiduauto.



Tööpäev jäätmejaamas on alanud, värav avatud. Peatun ka ise. Keegi toimetab eemal seisva sõiduauto juures kuidagi kahtlaselt. Pagasiluuk on avatud, näen, et mingid kotid lendavad tee äärde kraavi.

Sõidan vaatama, kes seal toimetab. Selle ajaga on kodanik jõudnud veidi eemal oma sõiduauto ringi pöörata, prügi vedelema jätnud ning mulle vastu sõitma hakanud.

Peatan oma sõiduki, tulen autost välja. Oma sõiduki peatab ka prügisokutaja. Mu imestus on suur, kui näen, et tegemist on eelmise vabariigi ajal sündinud vana mehega.

Küsin, mis toimub. Vastuseks kõlab, et ei midagi. Ütlen talle, et Eesti Vabariik alles tähistas oma sajandat aastapäeva, teie aga reostate seda oma prügiga, kas pole piinlik?

Fotod tehtud, ütlen, et jään teda ootama jäätmejaamas, kuhu ta saab oma prügi ametlikult ära anda. Mõni aeg hiljem ta sinna ka oma kraavi visatud prügiga tuleb. Prügi ära kaalutud ja üle antud, peab vana mees veel koju raha järele sõitma, sest ega metsas keegi prügi sokutamise eest raha küsi.

Mis paneb inimesed nii tegutsema? Kas tõesti on 2 eurot ja 76 senti summa, mille tõttu häbiposti sattuda? Kindlasti pole see kodanik esimene ega ka viimane, kes sellisel moel vahele jääb, neid on ka varem vahele jäänud.

Võin julgelt öelda, et vabariigi sajas sünnipäev pole vähendanud ka pakendikonteinerite risustajaid. Kui tavaliselt on olnud tegu olme-, ehitus- või riidejäätmetega, mis neis konteinerites peale pakendite on, siis nüüd on lisandunud kodumasinate lammutamisest järelejäänud plastmassdetailid ning soojus- ja isolatsioonimaterjalid. Ettevõtlikud kodumasinate lammutajad veavad kodudest tasuta ära nii suured kui ka väiksed kodumasinad. Nendest eraldatakse metall ja kõik muu rändab pakendikonteineritesse. Miks on see nii ja miks sellele lõppu ei paista tulevat – kes sellele küll vastata oskab?

Urmas Meerits,

OÜ Kudjape Ümberlaadimisjaam juhatuse liige