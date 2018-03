Keskmiselt 1091 inimest kuus, 272 nädalas, 39 päevas ja 1,6 tunnis – just nii palju patsiente võttis mullu vastu Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakond.





Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakonda külastas mullu vaid üks patsient tunamullusest vähem. Kokku saabus osakonda möödunud aastal 13 093 inimest. 2016. aastal oli neid 13 094.

“Kuigi erakorralise meditsiini osakonda külastavate inimeste arv tundub jäävat samaks, koosneb see arv siiski kahest liidetavast – traumapunkti ja EMO-t külastavatest patsientidest,” selgitas erakorralise meditsiini osakonna juhataja Mihkel Laidna. Tema sõnul on traumapunkti külastavate patsientide arv pigem vähenemas.

“Vähem on korduvpöördumisi ja sidumisi – kirurgid kutsuvad patsiendid siiski oma vastuvõtule,” rääkis Laidna. “Ka traumasid, mille pärast traumapunkti tullakse, on vähem.”

Samas tõdes dr Laidna, et erakorralise meditsiini osakonda jõudvate inimeste arv kasvab.

Juhataja sõnul on EMO-sse pöörduvate patsientide seas paraku järjest rohkem ka neid, keda saaks aidata perearst või pereõde või kes üldse arstiabi ei vaja.

“Sageli tullakse pärast tööd, mil perearstikeskus on juba suletud,” ütles dr Laidna. “Tundub, et osa inimesi ei usalda oma perearste, samuti kurdetakse, et perearsti jutule ei pääse, pereõe vastuvõtule ei taheta aga minna.”

Laidna sõnul on ka teine äärmus – need inimesed, kes pöörduvad arsti poole alles viimases hädas, kui siiski.

“Muret teeb fakt, et nende inimeste arv, kes jõuavad EMO-sse juba raskes ja üliraskes seisundis, on järsult kasvanud,” lausus dr Laidna. “Varem olid raskes ja üliraskes seisundis patsiendid pigem haruldased.”

Nende inimeste arv, kes mullu toodi EMO-sse kiirabiga, on aasta varasemaga võrreldes paarikümne võrra vähenenud: 2065 patsiendilt 2046-le. Teisest raviasutusest suunati EMO-sse 493 inimest (ülemöödunud aastal 486).Aasta varasemaga võrreldes kasvas mõnekümne võrra nende inimeste arv, kes ise EMO-sse kohale tulid – 10 485-lt 10 513-le. Muul viisil saabus vastuvõtule – näiteks tõi nad kohale politsei – 41 inimest. 2016. aastal oli selliseid patsiente 58.

Haigla kolm kiirabibrigaadi – sealhulgas Orissaare brigaad – tegid läinud aastal 5033 väljasõitu (ülemöödunud aastal 5077). Seega keskmiselt 419 visiiti kuus, 104 nädalas ja 15 päevas. Ühel brigaadil tuleb päevas teha keskmiselt viis väljasõitu.

Reanimobiili haige transportimiseks läks mullu tarvis 125 korral. Tunamullu oli neid kordi 86.

Kui ülemöödunud aastal pidi reanimobiil Saaremaalt Põhja-Eesti regionaalhaiglasse sõitma 75 korral, siis möödunud aastal oli neid kordi rohkem, koguni 101. Sealhulgas tuli 39 korral kasutada lennutransporti (üle-eelmisel aastal 28 korral). Tallinna lastehaiglasse sõitis Saaremaalt reanimobiil 24 korral (ülemöödunud aastal 11 korral). 14 korral tuli kasutada lennutransporti, 2016. aastal kuuel korral.