Kuressaares Garnisoni ja Torni tänava nurgal kivimüüri taga asuva Ösel Hausi kõrvale peaks järgmise aasta kevadeks kerkima veel üks pea sama tegu ja nägu kortermaja.





Olemasolevast majast erineb uus kortermaja selle poolest, et see tuleb kivist. Lisaks hakkavad kavandatavat maja ilmestama rõdud ja privaatsed terrassid.

Uut maja arendab Ösel Haus OÜ, mille juhatuse liikme Andres Ella sõnul andiski olemasolev maja ja kõik sellega positiivses võtmes kaasnenu indu mõelda teisegi maja peale. “Esimese maja ehitus läks väga hästi, maja tuli ilus, vahepeal oli seal paar aastat majutus, kliendid jäid väga rahule ja nüüdseks on sealsed korterid enam-vähem ka müüdud,” rääkis Ella. “Kui on nii palju rahulolevaid inimesi ümberringi, siis võiks seda ju korrata.”

Balansis turu ootustega



Investeering on arendaja jaoks korralik. Andres Ella sõnul kujuneb nüüdisaegse hoone ehitamisel ruutmeetri ehitushinnaks 900–1000 eurot. Kui palju maksavad korterid uues majas, pole veel paika pandud, kuid hinnad peaksid Ella sõnul tulema mõistlikud. “Kuressaare kesklinnale ja uuele majale vastavad,” märkis ta. “Kindlasti ei tule need liiga kõrged, vaid täpselt balansis turu ootustega.”

Kavandatava maja eelis on Ella hinnangul, et tegu on täiesti uue, nullist ehitatava majaga. “Kõik teised majad on sellest majast vanemad,” muheles ettevõtja. “Maja saab kindlasti olema hästi ehitatud, soojapidav, seal saab olema maitsekas sisekujundus ja planeering,” kinnitas ta. Sooja tagab uues majas Kuressaare Soojus.

Ettevõtja sõnul on krunti ääristav kivimüür mõlema maja jaoks ühine, seega tuleb uus maja olemasoleva, täielikult renoveeritud kortermajaga ühele õuele. “Teine hoone tuleb samas mahus ehk umbes sama suur,” ütles Ella. See ehitatakse kahekorruseline, kivist ja viilkatusega ning sobib kokku juba eesootava majaga.

Ülemine korrus on n-ö viilualune ja seega erinevate vintskappidega. Kõik teise korruse korterid saavad rõdu, pea kõigi esimese korruse omade juurde kuulub aga väike privaatne terrass.

Märksõna on maikuu



Kortereid tuleb uude majja seitse. Kõige suurem neist on üle 80 ruutmeetri, kõige väiksem alla 40 ruutmeetri.

“Sinna vahemikku need jäävad – 50–60 ruutmeetri sisse enamjaolt,” märkis Andres Ella.

Kas korterid lähevad ka eelmüüki, ei ole Ella oma sõnul veel otsustanud, kuid maakleriga, kes tegeles ka kõrvalmaja korteritega, seda kindlasti arutatakse. Kui huvi nende vastu tekib varakult, miks mitte siis ka eelmüüki teha, leidis ta.

Andres Ella avaldas lootust, et ehituseks läheb maikuus ning täpselt aasta pärast mais võiks maja ka valmis olla.