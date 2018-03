Kes olid edukaimad koerad ja koerajuhid aastal 2017?

Koerteklubil Aktiiv on 2017. aasta tulemused kokku võetud, diplomid, karikad ja tiitlid jagatud. Autasustamine toimus klubi tunnustamisüritusel 25. veebruaril restoranis La Perla. Võistlevate koerte arv on aasta-aastalt kasvanud. Kui 2015. aasta konkursil oli kõikidel aladel kokku 46 koera ja 2016. aastal 59 koera, siis 2017. aasta konkursil osales kõikidel aladel kokku juba 62 koera.

Edukaim sõnakuulelikkuse koer

1. Borderkolli Refferty vom Grünen Kuckuck (Raff) ja Monika Põld

2.–3. Austraalia lambakoer Momento Mistika Sailing To Peak River (Kätu) ja Annika Maripuu

2.–3. Hovawart Nicky vom Hause Luka (Nicky) ja Greta Rüütel

Edukaim kuulekus­koolituse koer

1. Austraalia lambakoer Mo­mento Mistika Sailing To Peak (Kätu) ja Annika Maripuu

2. Šveitsi valge lambakoer Born To Win White Target (Tari) ja Kersti Pink

3.–4. Dobermann Elga Star Veronika (Vera) ja Meeri Lonn

3.–4. Hovawart Gustos Liminis Aurelia (Auri) ja Greta Rüütel

Edukaim jäljekoer

1. Belgia lambakoer malinois Tulikuuma Sähkövirta (Sannu) ja Aarne Väli

2. Hovawart Nicky von Hause Luka (Nicky) ja Greta Rüütel

3. Hovawart Gustos Liminis Aurelia (Auri) ja Greta Rüütel

Edukaim agility-koer

1. Hollandi lambakoer Esabel Behendig Met Wanda (Hennie) ja Kairi Raamat

2. Tõutu Pepe ja Kairi Raamat

3. Tõutu Pirru ja Marika Samlik

Edukaim näitusekoer

1. Samojeedi koer Smiling Snowball My Highlight (Demi) ja Triinu Sooäär

2. Šveitsi valge lambakoer Born To Win Warrior Shooter (Caesar) ja Marina Raaper

3. Landseer Terra Haillen Arina Sebastiana (Mona) ja Kadri Vinni

Edukaim universaalkoer

1. Austraalia lambakoer Momento Mistika Sailing To Peak (Kätu) ja Annika Maripuu

2. Šveitsi valge lambakoer Born To Win White Target (Tari) ja Kersti Pink

3. Lhasa apso Siimline´s Miss Love Legacy (Lizzy) ja Annika Maripuu

Kuulekaim algaja

1. Šveitsi valge lambakoer Born To Win Warrior Shooter (Caesar) ja Marina Raaper

2. Tõutu Sörel ja Kristiin Helisalu

3. Tõutu Aiki ja Ülle Pitk

Edukaim agility algaja

1. Jack Russell´i terjer Lex­berry´s Royal Four Sofia (Sofi) ja Kati Altmets

2. Cavalier King Charles Spaniel Diana (Coco) ja Marjana Tõnisson

3. Kuldne retriiver Illysky Born To Be Angel (Elly) ja Kille Ellik

Klubi eritiitlid 2017

Aasta uustulnuk – Sörel, kes alustas ametlike agility-võistlustega ja jõudis kuue kuuga agility kõrgeimasse võistlusklassi A3; koerajuht Kristiin Helisalu.

Aasta üllataja – Born To Win White Target (Tari), kes sooritas seltsikoerana töökoerte eksami IPO-1 hindele “hea”; koerajuht Kersti Pink.

Aasta veterankoer (koera vanus 8+) – Tulikuuma Sähkövirta (Sannu), kes tuli Eesti meistriks IPO-FH-s (erijälg) ja kes pälvis Eesti põllujäljekatse (PJK) töötšempioni tiitli; koerajuht Aarne Väli.

Aasta aktiivseim – koerajuht Marika Samlik, kellel oli oma koertega (Fiona ja Pirru) aasta jooksul kõige rohkem võistlusstarte (SK + agility).

Kõigile edukat võistlusaastat 2018!

Kersti Pink,

koerteklubi Aktiiv juhatuse liige