Majavaidlus Soome suurimas ajalehes

Soome ja Põhjamaade ajakirjanduse üks lipulaevasid, Helsingin Sanomat kajastas oma külgedel Kuressaares Tiigi tänava maja üle aastaid kestnud kohtuvaidlust.



“Soome-Eesti abielupaar ostis 2010. aastal Kuressaare kesklinnas korteri ja keegi poleks arvanud, et see lõpeb kadalipuga, mille tulemusel paar oma kodu enam kasutada ei saa,” vahendab leht.

Ajaleht annab ülevaate vaidlusest, mis käis majasse rajatud äripinna üle majaelanike ja Kuressaare Kommunaalprojekti vahel.

Saarte Hääl kirjutas novembris, et kohus andis lõplikult õiguse ettevõttele. Kohus leidis, et Kommunaalprojektil on täielik õigus neile kuuluval pinnal tegutseda ja valesti pole nad korteritest bürood ehitades midagi teinud.

Põhiline vaidlus käis selle üle, kas kaasomanikel on õigus keelata teisel kaasomanikul ehitada oma korterid kokku, teha akna asemele uks ja muuta pinna kasutusotstarvet.

Helsingin Sanomat vahendab Soome-Eesti abielupaari lugu, kuidas kohtuskäimiste jada on röövinud paarilt ööune, tuhanded eurod ja usu Eesti õigussüsteemi. “Nüüd on paar otsustanud oma elamise müüki panna. Nende huvi Eesti vastu on kadunud,” seisab ajalehes.

Artiklis anonüümseks jääv naine ütleb, et tegemist on ettevõtja, ehitaja ja linna kokkumänguga, millega läks kaasa kohtusüsteem.

“Naine ei saa otse väita, et see on korruptsioon, kuna ta ei suuda seda tõestada, aga asi lõhnab väga korruptsiooni järele. Kohalikud asutused on tegutsenud ettevõtja huvides. Linn muutis lausa tagantjärele planeeringut, et see oleks kooskõlas juba valminud ehitusega,” kirjutab Helsingin Sanomat.