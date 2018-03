PILTUUDIS: Kunstistuudio saja triibu vaip valmis 20 päevaga

Saaremaa kunstistuudios valmis heategevusprojektina Eesti Vabariigi sünnipäevaks 2,36 meetri pikkune vaip “100 triipu 100-aastasele Eestile”.





Idee autor on erakunstikooli ANNE kunstiõpetaja ja tekstiilikunstnik Aili Jung. Vaiba kudumisega alustati 23. jaanuaril ja töö käis saja-aastastel telgedel, mis kuulusid kunstistuudio juhi Anne Tootmaa vanaemale, käsitöötegijale Nadežda Nõule (Lesser).

Kahekümne päeva jooksul said vaipa kududa kõik soovijad ja õpetust jagati kohapeal. Kuduja võis teha triibu enda valitud värvidega ja nii laia, kui soovis. Kaasa võis võtta oma lõnga, et triip oleks personaalsem, või kasutada kohapeal olemasolevaid värvilisi lõngu. Vaibakudumisel osalesid emad-isad, lapsed-noored, vanaemad, külalised mandrilt ja välismaalt. Pea pooled vaibakudujad said esmakordselt telgede taga istuda ja uut kogemust omandada.