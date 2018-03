Riik annab juurikakasvatajatele kiiret abi

Maaeluministeerium saatis kooskõlastamisele määruse eelnõu, millega kehtestatakse erakorraline toetus kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele, kel jäi 2017. aasta sügise tugevate vihmade tõttu saak osaliselt koristamata.





“Ega meil pole siin lihtne ja toetus tuleks abiks,” ütles Saare maakonna suurim kartulikasvataja Guido Lindmäe, kel jäi mitmel põllul vihma tõttu saak osaliselt koristamata. “Asjad on niikuinii piiri peal hindadega, kõik, mis kuskilt odavalt kätte saadakse, kõik siia kokku veetakse,” viitas ta pingelisele hinnakonkurentsile poelettidel.

Rautsi talu peremees Aarne Põri ütles, et igasugune raha kulub marjaks ära, aga Rautsi talul vist lootust erakorralist toetust saada ei ole. “Meil jäi võtmata porgandit, aga mitte nii suurel pinnal, kui on vajalik toetuse saamiseks,” lisas ta.

Kahe vao eest ei saa



Erakorralist toetust antakse selle põllumaa kohta, kus jäi alates 2017. aasta septembrist koristamata kartul (välja arvatud varased kartulisordid) või vähemalt üks järgmistest avamaaköögiviljadest: aedhernes, aeduba, juurseller, kaalikas, lehtkapsas, lillkapsas, naeris, pastinaak, porgand, porrulauk, spargelkapsas, söögipeet ja valge peakapsas.

Toetust antakse kartuli- või avamaaköögivilja kasvatajale, kes taotles 2017. aastal ühtset pindalatoetust või puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetust ning kelle taotlus rahuldati. Koristamata kartuli või avamaaköögivilja kasvatamise pindala suurus peab olema vähemalt 0,3 hektarit ning põllumaa pindala määramisel võetakse arvesse kartuli- või avamaaköögivilja põld pindalaga vähemalt 0,01 hektarit.

Eesti aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin kommenteeris, et kahe vao eest erakorralist toetust ei maksta ja pole ka vaja. Tema sõnul läheb nii väikeste pindade menetlemine PRIA jaoks liiga kulukaks ja oleks riigi poolt ebamõistlik. “Toetus on ette nähtud ikkagi tootjatele, kes on PRIA silma all toimetanud vähemalt mõne aasta ja kellel on jäänud ikkagi hektareid maha,” lausus ta.

Veerand saagist raisku

Põllumajandustootjate katusorganisatsioonid viisid 2017. aasta oktoobris ja novembris läbi küsitluse, mille eesmärk oli kaardistada ebasoodsatest ilmastikutingimustest tekkinud kahjud taimekasvatussektori ettevõtjatele. Küsimustikule vastas 686 ettevõtet, kes kasvatasid põllukultuure. Küsimustiku tulemusel koostatud hinnangu kohaselt jäi avamaaköögivilja saak koristamata 27% ulatuses avamaaköögivilja kasvupinnalt ja kartulisaak 21% ulatuses kartuli kasvupinnalt.

Kartuli- ja avamaaköögivilja kasvatajatele makstava erakorralise toetuse eelarve vajadus on kokku 515 000 eurot. Toetuse taotlusi saab esitada 19.–23. märtsini Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.