TeatriKinos algavad seansid väärikatele

Märtsikuus on kolmel neljapäeval kell 14 TeatriKinos tulekul väärikate kinoseanss, kuhu on küll oodatud kõik filmihuvilised, aga pensioniealistele on piletihind vaid 3 eurot. Esimene seanss on juba sel neljapäeval, 8. märtsil, mil näidatakse äsja parima filmi Oscariga pärjatud “Vee puudutust”. 15. märtsil on kavas romantiline draama “Nähtamatu niit” ja 22. märtsil tragikoomiline “Pidu”.

Enne seanssi on avatud ka teatri kohvik.

Rohkem infot filmide kohta leiab teatri kodulehelt www.klteater.ee TeatriKino menüü alt.

Kui huvilisi jätkub, korraldatakse väärikate kinoseansse edaspidigi.