Turismikonverents otsib mönd mötet

Kuressaare ametikooli eestvedamisel toimub 28. märtsil rahvusvaheline turismikonverents “Möni möte?”, mille eesmärk on leida uusi ideid maakonna turismitoodete arendamiseks.



Konverentsi korralduse eestvedaja, ametikooli direktor Neeme Rand ütles, et nad tahavad konverentsiga tuua kohalikku turismisektorisse uut hingamist, uusi ideid ja vaatenurki.

Ärgitavad koostööle

“Turist ei tule piirkonda vaid üht ettevõtet külastama. Võtame oma külalisi vastu koos ja seetõttu tahame ka konverentsi raames kohalikku turismialast koostööd ärgitada,” sõnas ta.

Konverentsil esinevad hotelliettevõtja Christiane Keller Ida-Prantsusmaa väikelinnast Kaysersbergist ja Asdis Oskarsdóttir Vatnsdal Islandi turismikoolist. Saaremaa-väliseid mõtteid toovad Tallinnas elav sakslasest reisikorraldaja Volker Röwer, Olde Hansa belglasest peakokk Emmanuel Wille ja Ida-Viru ettevõtluskeskuse turismikoordinaator Kadri Jalonen. Tutvustatakse ka maakonna uusi turismiobjekte Thule koda ja WOW keskust.

Konverentsi korraldavad ühes ametikooliga Saare arenduskeskus ja SA Saaremaa Turism. Arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk (fotol) tõdes, et mõte pisut laiema vaatega rahvusvahelisest turismikonverentsist on neil juba mõnda aega peas keerelnud. “Algselt planeerisime selle eelmisesse kevadesse Wellfesti ajaks, kuid erinevatel põhjustel konverents tol korral soovitud kujul ei realiseerunud,” sõnas ta.

Juba möödunud aasta lõpus Kuressaare ametikooli eestvedamisel alanud programmikoostööst on nüüdseks sündinud aga põnev kava koos intrigeerivate esinejate ja teemadega. Kohal on turismientusiastid Prantsusmaalt, Saksamaalt, Islandilt ja mõistagi Eestist. “Tõenäosus neid turismitegijaid tihti ühes ruumis kohata pole just kuigi suur,” märkis Paenurk. “Paljud meist maadlevad küsimusega, kuidas olla atraktiivsem, milliseid teenuseid turist veel vajaks jne,” arutles ta.

Paenurk usub oma sõnul, et majanduskriisist toibunud Islandi ja terava ääremaastumise probleemiga silmitsi seisva Ida-Virumaa “rongi alt väljatulemise” näited ergastavad meie kõigi meeli. “Samuti saame ülevaate, mis täpsemalt hakkab toimuma jõudsalt kerkivas Thule kojas ja peatselt rajatavas WOW keskuses,” kinnitas ta. “Usun, et põhjust osalemiseks oleme andnud küllaga.”

Pooled kohad jagatid



Konverentsile on oodatud turismiettevõtjad ja teised turismientusiastid. Osalemine on tasuta, kuid vaja on end siiski eelnevalt registreerida. “Esimese 24 tunniga on pooled konverentsikohad juba välja jagatud, mistõttu tuleks huvilistel aegsasti tegutseda,” lisas Rainer Paenurk.

Konverentsi kaasrahastab Euroopa Liit piirkondlike algatuste tugiprogrammist PATEE, mille eesmärk on majandusaktiivsuse, sh tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool suurlinnu ja nende lähiümbrust. Konverentsile registreerimine toimub Saare arenduskeskuse veebis www.sasak.ee.