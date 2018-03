Vald hakkas uuesti lasteaia ehitajat otsima

Saaremaa vald kuulutas välja Kuressaare Pargi lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde uue riigihanke, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta jääb vahemikku 3,2–3,4 miljonit eurot ehk on eelnevast pool miljonit kallim.





Lõpetatud hanke eeldatav maksumus oli ilma käibemaksuta 2,7 miljonit eurot. Esitatud pakkumised olid vahemikus 3,45 kuni 4 miljonit eurot, hanketingimustele vastav kõige odavam pakkumus oli 3,65 miljonit eurot. Saaremaa vallavalitsus tühistas kõvasti kallimaks kujunenud Pargi lasteaia hanke, lükates kõik pakkumised tagasi.

Saaremaa vallavalitsuse hankespetsialist Anu Berens ütles, et ehitusprojekti peamised muudatused on seotud hoone fassaadi ja kandekonstruktsioonidega. Kogu hoone kandekonstruktsiooni võib tööprojektiga muuta tingimusel, et pärast lõplike kihtide paigaldamist visuaalselt midagi ei muutu.

Nii võib näiteks riigihanke tehnilise kirjelduse järgi fuajeesse projekteerida kandepostid, mis ei tohi olla fua­jee poolt nähtavad. Lisaks asendatakse puit-alumii­nium­aknad PVC-akendega, siseseintelt jääb ära aluskarkassil puitvooderdus, v.a suures saalis.

Õue ei ehitata enam varem kavandatud palliviske betoonseina, mis asendatakse kolmes projektijärgses kõrguses vandaalikindlate, kettidega korvirõngaste ja ilmastikukindlate korvilaudadega metallpostide otsas.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 2. aprill. Anu Berensi sõnul alustatakse ehitustöödega eeldatavalt juba sel suvel ja objekti terviklik üleandmine toimub plaanide järgi 1. juulil 2019.