Aasta isad: palju õnne ja armastust, naised!

Saare maakonna aasta isad leiavad, et naised on meelespidamist ja naistepäev tähistamist väärt.

Rene Reinsoo

(2007):

Kuulus briti füüsik ja kosmoloog Stephen Hawking on tunnistanud, et hoolimata kosmosest arusaamisest on üks asi, mis on seni mõistatus. “Hoolimata sellest, et mul on doktorikraad, ei suuda ma naiste mõtlemisest ja loogikast aru saada,” teatas kuulsus.

Arvan, et sarnase tõdemuseni on jõudnud paljud mehed. Ja kindlasti on see hea, et naised kannavad endas salapära, kuigi mehed seda alati mõista ei oska.

Piibli alguseosas leiame lause: “Jumal lõi inimese meheks ja naiseks.” Mõlemad on vajalikud ja moodustavad koos terviku. Teeb nukraks, et mõnes paigas püütakse inimese sugu lausa delikaatsete isikuandmete alla paigutada ja siin-seal naise või mehe asemel poliitkorrektsuse huvides kesksoolisi väljendeid otsitakse.

Olgu meil ikka toredaid poisse ja tüdrukuid ning mehiseid mehi ja naiselikke naisi! Ning naistepäev naiste erilisuse ja naiselikkuse väärtustamisena väärib kindlasti väärikat tähistamist.

Kõigile naistele palju õnne teie pidupäevaks! Olete imelised, salapärased ja kaunid. Rõõmu, tervist, soojust ja õnnistust ka kõikideks järgnevateks päevadeks!

Aare Martinson

(2011):

Ehkki peaksime abikaasa või elukaaslase, oma naispere vastu iga päev tähelepanelikud ja hoolivad olema, teame kõik omast käest, et alati see ei õnnestu. Mis iganes põhjustel. Sestap ei ole liiast kordki aastas püüda vajakajäämisi kompenseerida ja näidata, et tegelikult me, mehed, hoolime meid ümbritsevatest naistest väga ja rohkem, kui igapäevaselt välja näitame.

Nii mõnigi arvab, et tegu on nõukaaegse jäänukiga ja punase värvinguga tähtpäevaga. Et emadepäev on ju nagunii olemas. Ometi ei ole kõik naised emad ja las olla selline ilus päev kalendris, mil mehed saavad end kokku võtta ja tavalisemast veel paremad olla.

Naistepäeva on meie peres ikka tähistatud. Seekord on mõte külastada parasjagu toimuva Wellfesti raames mõnd spaad ja lillede kõrvalt leiab abikaasa kinkekaardi massööri juurde. Tervise eest peab ikka hoolt kandma.

Tarmo Tool

(2012):

Muidugi on naistepäev tähistamist väärt – ega siis naisi saa ära unustada. Nad on ju üks osa meie, meeste elust. Meil kuulub naistepäeva juurde ikka tort ja lilled. Paraku on mu tütar Hiiumaal – sinna vist naistepäeval ei jõua. Kui just jääteed lahti ei tehta. Kõigile naistele soovin õnne, tervist ja kannatlikkust!

Avo Reimal

(2017):

Kuigi suuremalt tähistame siiski emadepäeva, siis lillekimbu või tordiga olen ka kodust naisperet ikka meeles pidanud. Soovin kõigile naistele naistepäeval ilusat päeva ja sära silmadesse!