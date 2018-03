Aurigas saab näha tippfotograafi moefotosid

Auriga keskuse teise korruse aatriumis väljapandud Olga Makina fotonäitus Eesti tuntud moekunstnike töödest pakub loomulikku ilu ja kevadist inspiratsiooni.



Olga Makina ütles Saarte Häälele, et näitus on kokku pandud tema viimase viie aasta projektide käigus tehtud fotodest. Nende hulgas on pilte moekunstnike kollektsioonidest, aga näiteks ka võtted koostööst floristiga, mis on jõudnud ka rahvusvaheliselt tunnustatud kataloogi.

Kakskümmend aastat tegutsenud fotograafi sõnul on iga inimene ilus, see ilu tuleb lihtsalt osata üles leida. Pildistamisel on Makina koostööd teinud paljude erinevate valdkondade inimestega, sealhulgas saarlasest jumestuskunstniku Reet Härmatiga, kes on osalenud ka mitme näitusel väljas oleva foto modelli jumestamisel.

Fotograaf kiitis näitusekoha suurepärast valgust ja leidis, et seal võiks erinevaid ekspositsioone olla edaspidigi. Auriga keskuse esindaja Kristjan Maaroos märkis aga, et tegu on siiski ajutise näitusepinnaga ja majja otsitakse pigem uusi kaubandusega seotud lahendusi.