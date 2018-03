JUHTKIRI: Naiste päev

Tänane kuupäev, 8. märts, on kalendris kirjas kui rahvusvaheline naistepäev. See on päev, mil lillepoode ummistavad valdavalt meessoost ostjad ja koogilettidelt kaovad hõrgutised kiiremini kui ehk mõnel muul päeval.

“Häh, see on ju punaste püha!”, “Emadepäevast on ju küll, milleks veel mingi naistepäev?”, “Millal naised meid, mehi, õnnitlevad?”, “Miks ma olen kohustatud just naistepäeval lilli kinkima? Vaat´ ei kingi!”.

Miskipärast ei kurda naistepäeva tähistamise üle naised, vaid ikka meeshinged. Sest millisel naisel saab olla midagi selle vastu, kui abikaasa, elukaaslane, kallim või meeskolleeg kauni õie kingib. Või koguni tordiga kostitab.

Ehkki naistepäeva tähistamise vastaseid kommentaare kostab märtsikuus üksjagu, on see traditsioon kõigele vaatamata au sees ega kao niipea kuhugi. Sest õnneks leiab enamik mehi, et naised on seda väikest tähelepanuavaldust väärt. Mis sellest, et vahel – näiteks naistepäeva lähenedes – peavad naised neile seda ise meelde tuletama.

Rõõmsat naistepäeva kõigile!