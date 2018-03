Ketasgolf laieneb koolidesse

Saaremaal üha suuremat populaarsust koguva ketasgolfi harrastajate arv suureneb ja ala edendav klubi Rähnid tahab oma tegevust laiendada ka kooliõpilaste hulgas.



Lümanda ja Aste põhikoolis on ketasgolfi treeningud lastele juba käivitunud ning huvilisi juhendavad seal treenerid Priit Suluste ja Andres Ramst. Esialgu on trenn kord nädalas, kevadest hakkavad trennid toimuma aga kaks korda nädalas.

Nüüd tahetakse üks laste treeningugrupp käima panna ka linnas ja sellega seoses otsitakse vähemalt kaht abitreenerit, kes vastavalt vajadusele aitaksid treeninguid läbi viia, sest laste arv on suur ja treeneritel on teinekord vaja ka oma asjade pärast ära käia.

“Huvi on täiesti korralik,” ütles MTÜ Saare Discgolf esindaja Indrek Kelder. “Mõlemad grupid on kenasti käima läinud. Huvi tuli eeskätt Lääne-Saare valla ja nende koolide poolt, aga linnas mängib lapsi ilma trennita ka päris palju ja ei ole kahtlust, et ka siin saab treeningugrupid täis.”

Kelder lisas, et kevadel, kui hooaeg algab, püütakse erinevate treeningugruppide lapsed kokku tuua ühele rajale või treeningväljakule. “Nad saaksid kokku ja võtaksid omavahel mõõtu,” lausus ta.

“Eks see laste ketasgolfi trenn oleks harrastusele loogiline jätk ja võimalus tegeleda mittekontimurdva spordialaga nutiharrastuse kõrval.”

Indrek Kelder rääkis, et kui sügisel treeningutega alustati, siis suuremaid eesmärke, kui et kandepinda jätkuvalt suurendada, esialgu ei seatud. Et trennidega koolidesse jõuda, tegi klubi 2016. aasta sügisel kehalise kasvatuse õpetajatele infopäeva ning 2017. aasta kevadel ja sügisel olid koolides spordipäevad, mille kavas oli ka ketasgolf.