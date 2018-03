Alates märtsist võib teedel kohata mitmeid uusi liiklusmärke, näiteks on nüüd oma märk liiklusõnnetuse tähistamiseks.





Liiklusõpetaja Margus Mäemetsa (fotol) sõnul ei ole paljud muudatused teedele-tänavatele tegelikult veel jõudnud.

Ta toonitas, et märke on püütud kujundada ka paremini silmahakkavaks. Näiteks kui seni oli kollase taustaga vaid ajutine märk “Teetööd”, siis nüüd on kollased ka muud ajutised märgid.

Mäemets selgitas ka, et märgi “Libe tee” tähendus on muutunud. Nüüd hoiatab see libeda tee eest mistahes põhjustel. Korrastatud on ka loomade ja lindudega seotud hoiatusmärke.

Mõned märgistuse uuendused on ka sellised, mis aitavad meie liiklust muuta sarnaseks teiste riikide liiklusega. Nüüdsest on võimalik kasutada kollastest ohutuslampidest koostatud suunanooli, mida kasutatakse näiteks ümberpõike tähistamiseks. “Teistes riikides kasutati neid juba ammu. Nüüd siis meil ka,” selgitas liiklusõpetaja.

Muutunud on ka teekattemärgistus. Näiteks on paragrahvidesse sisse viidud pikivahet tähistav märgistus, mida on Kuivastu–Kuressaare maanteel juba kasutatud. Ühistranspordipeatustesse saab maha märkida jalakäijate hoiatusjoone, et inimesed selle taha ohutuse mõttes pidama jääksid.

Tulevikus on võimalik, et teekatet hakatakse osaliselt punaseks värvima. “Selleks, et hoiatada juhte eriti ohtlike kohtade eest, nagu ohutussaar või jalgrattarada,” selgitas Mäemets.

Tema sõnul paistab uuendustest välja suurem vajadus pakkuda seaduslikku tuge jalgratturitele ja ka näiteks elektriautodele.