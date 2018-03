Oliver Leppik osaleb Kanal 2 talendisaates

Kuressaare gümnaasiumis õppiv 12-aastane Oliver Leppik osaleb Kanal 2 saates “Väikesed hiiglased”.





“Ei taha ette ära rääkida, kuidas tal on läinud, ja seda peab ikka televiisorist vaatama, aga saan öelda, et Oliver on väga äge poiss, väga julge poiss, väga hea häälega poiss ja temast Eesti rahvas veel kuuleb,” rääkis projekti vedav Kirsti Timmer.

Televaatajatel on võimalus talle kaasa elada neljapäeval, 15. märtsil kell 20 ekraanile jõudvas saates.

“Sel aastal osalejad juba teavad, mis saatega tegu on ja kuhu nad esinema tulevad. Palju on seekord neid tantsijaid ja lauljaid, kes möödunud hooajal ei teadnud või ei osanud saatesse tulla, ning seepärast on tase tänavu väga hea,” kinnitas Kirsti Timmer Saarte Häälele.

Kanal 2 kodulehe andmetel astuvad säravas talendisaates lavale Eesti kõige andekamad lapsed: lauljad, tantsijad ja väikesed kuldsuud. Nad moodustavad viis neljaliikmelist võistkonda, keda juhivad Ines, Juss Haasma, Koit Toome, Hanna-Liina Võsa ja Daniel Levi Viinalass.

Laste hämmastavaid, naljakaid ja lummavaid etteasteid hindab õiglane, aga äärmiselt heatahtlik žürii koosseisus Evelin Võigemast, Ott Lepland ja Jüri Nael. Saadet juhib rahvusvaheliselt hinnatud filmi- ja teatrinäitleja Tambet Tuisk.