Saaremaa–Hiiumaa jäätee avamine selgub täna

Läinud nädala lõpul alustati maanteeameti andmeil Saaremaa ja Hiiumaa vahelise jäätrassi ettevalmistamisega, et see soodsate tingimuste korral selle nädala teises pooles avada.



Vahepeal on ilmad aga pehmemaks muutunud, mistõttu pole trassi avamine enam täiesti kindel. Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla ütles eile, et trassi rajamine ja avamine on neil siiski endiselt plaanis. “Homme (täna – toim) saame anda täpsema info, kas õnnestub jäätee avada või mitte,” sõnas Vaidla.

Suure väina jäätee lootus kustus juba eelmisel nädalal. Madalast veetasemest tingitud hädaolukorra tõttu avatud Virtsu–Heltermaa laevaliin tõmbas selle rajamise plaanidele kriipsu peale.