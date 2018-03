Täna, 8. märtsist on alates kella 8 avatud Tärkma–Triigi ehk Saaremaa–Hiiumaa vaheline jäätee sõidukitele massiga kuni 2,5 tonni.

„Sel aastal on meil hästi läinud, sest õnnestus avada ka neljas jäätee,“ lausus maanteeameti lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla. „Loodame, et külm püsib ning soovijad saavad jääteid veel mõnda aega kasutada.“

Jäätee pikkusega 16,7 km on avatud valgel ajal kell 8.00-17.30. Jääteele pealesõit toimub Saaremaal Triigi sadama kõrvalt ja Hiiumaal Tärkma sadama kõrvalt. Jäätee trassikoridor on märgistatud kadakatega. Teed hooldab AS Eesti Teed.

Sel aastal jäävad avamata Heltermaa–Rohuküla, Kihnu–Lao ja Kuivastu–Virtsu vahelised jääteed.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda soovitame vaadata Maanteeameti jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral. Sõidukijuhtidel palume rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast.

Jääteel liiklemise kord:

• jäätee on liiklemiseks avatud ainult valge ajal, alla 300 m nähtavuse korral liiklus suletakse;

• soovitav sõidukiirus on kuni 25 km/h või 40-70 km/h (kiirusel 25-40 km/h võib sõiduk tekitada jää lõhkumist soodustavat resonantslainet);

• jääteele võib sõita ainult tähistatud kohtadest, minimaalselt 2 minutilise ajavahemiku järel;

• sõiduki vahet eessõitjaga tuleb hoida vähemalt 250 m;

• keelatud on eessõitjast möödumine ja kahesuunaline sõit samal sõidurajal;

• tähistatud jääteest kõrvale sõita ei ole lubatud;

• turvavööd peab hoidma lahti ja tuleb jälgida, et sõiduki uksed oleks kergesti avatavad;

• ebatasased kohad tuleb ületada võimalikult väikese kiirusega;

• jääteel ei tohi autot seisma jätta, kihutada, liigelda tuisuga, uduga, pimedas.

Jääteele sõites salvesta mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.