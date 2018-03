Sõrves nähti kevadekuulutajat

Sõrve linnujaama andmeil oli sel teisipäeval Säärel näha esimest kevadekuulutajat, rändel olevat hallhane. Samuti olevat hallhanesid nähtud juba ka Kihelkonna kandis.

Põhivärvuse järgi on tegemist halli linnuga, kelle pea ja kael on pruunikashallid, tiivad ja selg helehallid ning keha alapool rinnast alates valge. Nokk on hallhanel kollakas-lihakarva, jalad roosakad.

Esimeste kevadekuulutajate hulka loetav hallhani saabubki Eestisse üldjuhul märtsis ja lahkub oktoobris-novembris. Eestis on soojematel talvedel üksikuid linde nähtud ka talvitumas.

Hallhane pesitsus- ja rändepeatuspaigad asuvad Lääne-Eesti meresaartel ja rannikul.