Üürile võtja jaoks hea, üürile andja jaoks mitte

Saaremaa vallavalitsusel on kavas esitada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi arendatavasse toetusprogrammi taotlus üürimajade ehitamiseks Ida-Niitu Õie ja Ida tänavale. Mida arvavad plaanist Saaremaa tööandjate esindajad ja milline on kinnisvarafirmade seisukoht?



Urmas Nõgu

tarkvaraettevõtte Proekspert analüütik Kuressaares:



Ma ei ole ise ettevõtja ja ma ei tea ka, mis on nende Kuressaarde plaanitavate üürielamute kontseptsioon – on need mõeldud pikaajaliseks või lühiajaliseks üürimiseks. Mina ise tulin mandrilt Saaremaale tagasi, ent ei soovinud siin elamispinda üürida, vaid osta.

Usun aga, et üüripindadest on Saaremaal praegu kindlasti puudus. Kui uued üürimajad ehitataks, oleks see hea võimalus uue ajastu nn digitaalsete nomaadide siia meelitamiseks – käivad nad ju mööda maailma ringi, töötavad siin ja seal. Selleks on aga tarvis ajutisi elamispindu. Saaremaa on elamiseks väga hea koht, aga üüriturul on valik kesine. Tõsi, ma ei tea küll kedagi, kel oleks siia tulemata jäänud, kuna ta ei leia siin elukohta.

Natalija Leiten

Pindi Kinnisvara Kuressaare kontori maakler:



Neile, kes otsivad üüripinda, oleks üürielamute ehitamine muidugi hea uudis. Kuressaares on üüripindu pakkuda väga vähe ja seetõttu on hinnad tõusnud. Praegune olukord on üürileandja kasuks, kuna nõudlus on väga suur, pakkumine aga väga väike ja see võimaldab üüripinna eest rohkem raha küsida. Üürileandjaile aga poleks valla üürimajade ehitamine seetõttu just kuigi hea uudis.

Kui ehitatakse uus üürimaja, tähendab see, et hoone on kvaliteetne, seega on seal kulud väiksemad. Inimesed on pigem huvitatud korteri üürimisest seal, kui nõukaaegses majas, kus kommunaalmaksed võivad olla väga kõrged.

Jüri Aljas

Domus Kinnisvara Saaremaa osakonna maakler:

Mina pean õigeks põhimõ­tet, et turg suudab ise toimetada.

Selleks, et väljakujunenud turuhinnast odavamalt pakkuda, peab ju keegi hakkama peale maksma. Ma ei arva, et riigi või omavalitsuse pealemaksmine mingisugusele majandusharule õigustatud on. Kas see just turu solkimine on, aga arvan, et turg suudab end ise reguleerida. Riik ja omavalitsused ei peaks sellesse sekkuma.

Nalmond Meri

AS-i Baltic Workboats juhatuse liige:

Positiivne on, et kohalik omavalitsus ja riik aitavad kaasa regionaalpoliitikale, mis võimaldab väljastpoolt Saaremaad tulnud kvalifitseeritud tööjõul kohe ametipostile asuda.

Toetame igati vallajuhtide algatust majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi väljapakutud üürielamute programmiga ühineda.