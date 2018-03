“Loodame, et Hafenist saab meie personalile midagi palju enamat kui üksnes töökoht,” ütleb ettevõtja Marjana Tõnisson, kes Kuressaare jahisadamas 1. mail uue kohvik-restorani avab.





Kohviku perenaise Marjana Tõnissoni sõnul on OÜ Sadamakohvik eesmärk, et Hafenist saaks õdus ja kvaliteetne söögi­koht.

“Üks olulisemaid märksõnu ongi kvaliteet – kvaliteetne peab olema nii toit, viis, kuidas seda serveeritakse ja lauda tuuakse, kui ka klienditeenindus,” lausub Tõnisson. “See kõik annab kohalikule inimesele põhjust ka talvel meid külastada ning kord siin käinud turistil tagasi tulla.”

Perenaise unistus on, et Hafeni töötajad võtaksid kohvik-restoranis toimetamist kui elustiili – et see on lahe koht, kus on mõnus olla ning kust kohe pärast tööd koju ei kiputa. “Selleks, et tekiks mõnus kogukond, on töötajate valik väga oluline,” leiab Tõnisson, kelle Kuressaare jahisadamat haldav Saaremaa merispordi selts tänavu jaanuaris sadamahoones toitlustamise korraldajaks valis. “Väikeses kollektiivis on hea töötada siis, kui inimesed omavahel sobivad ja tahavad ka töövälisel ajal suhelda.”

Teenindaja teadku roast kõike



OÜ Sadamakohvik otsib töötajaid koguni mitmesse ametisse: tarvis on abikokkasid, klienditeenindajaid, nõudepesijaid ja suvetöötajaid.

Kaks kokka on juba leitud – üks Saaremaalt ja teine Tallinnast. Marjana kinnitusel on mõlemad oma alal tugevad tegijad. Kokad hakkavas töötama vahetustega.

“Abikokkasid on tarvis kaks – kumbagi vahetusse üks –, kes aitaksid kokkasid näiteks toiduainete ettevalmistamisel ja serveerimisel,” räägib Hafeni perenaine ja OÜ Sadamakohvik juhataja. “Teretulnud on ka need, kel on kokaharidus, aga töökogemust veel mitte – küll ka kogemus tuleb, kui inimene hakkaja on,” ütleb ta.

Klienditeenindajaiks otsib toitlustaja nii suvetöötajaid kui neid, kes on palgal aasta ringi. “Klienditeenindaja peab pakutavatest roogadest teadma kõike – nii koostist kui ka seda, kuidas toit valmistatud on. Selleks läbivad töötajad kokkade läbiviidavad koolitused ning näevad otsast lõpuni, kuidas toit valmib ja millest see koosneb,” räägib kohviku perenaine.

Nõudepesijad – neid on samuti vaja kaks – käsitsi nõusid küürima ei pea. Selle töö teeb ära nõudepesumasin. Küll aga on nõudepesijate ülesanne söögiriistade ja klaaside poleerimine. Kollektiivi aitavad siduda ka koolitused ja ühised ettevõtmised.

Millist palka ettevõte oma töötajatele maksma hakkab? “Turu keskmist maksame kindlasti,” lubab Tõnisson. “Meile on oluline, et töötaja tunneks end hästi ja motiveerituna. Ning oluline on põhimõte: kui Hafenil läheb hästi, peab ka töötajail minema hästi.”

Marjanat ennastki näeb kevadel avatavas Hafenis toimetamas: külastajatega suhtlemas, roogasid lauale kandmas või laudu koristamas – kus parasjagu vaja aidata on.

Peale asukoha ja hoone pole Hafenil seal seni tegutsenud toitlustusasutustega midagi ühist. Uued on nii tegijad kui ka kontseptsioon ja stiil. Uus on nii köök, inventar kui ka kogu sisekujundus. Baarilettki on hoopis teises kohas kui enne.

Pigem skandinaavialik kui pubilik



Hafenis pakutavad road on pigem skandinaavialikud kui pubilikud. Valikusse kuuluvad li­ha, pastad, salatid ja loomulikult sama päeva püügist valmistatud kalaroad. Veganitele koos­tatakse aga eraldi menüü. “Püüame olla võimalikult paindlikud,” lausub Tõnisson.

Miks sai uue kohvik-restorani nimeks just Hafen ehk saksa keeli “sadam”? “Üleskutse peale pakuti ligi kakssada nime ja Hafen tundus sadamakohvikule kõige sobivam,” selgitab Tõnisson.