JUHTKIRI: Parem karta kui kahetseda

Statistika järgi toimus Saare maakonnas mullu 88 tulekahju, kümme rohkem kui tunamullu.

Saaremaa päästepiirkonna juhi Margus Lindmäe sõnul võib tulekahjude arvu mõjutada ka õnne soosing või ebasoosing. Et õnn aga selga ei pööraks ja punane kukk kodus lahti ei pääseks ega võimu haaraks, selleks saavad inimesed ise väga palju ära teha.

Näiteks hoolitseda selle eest, et küttekolded oleks korras. Tõsi, ahju või pliidi remont, rääkimata uue ehitamisest, võib olla kopsakas väljaminek. Parem siiski karta kui kahetseda. Kui maja põlengus hävib, on see palju suurem kaotus. Rääkimata sellest, kui inimene – või rohkemgi kui üks – tuleõnnetuses elu kaotab.

Seda, et odavamaid elukindlustusi on töökorras suitsuandur, on kuulnud vist pea igaüks. Samamoodi aga, nagu kõik jalakäijad ei vaevu helkurit kandma, ei osteta igasse kodusse suitsuandurit. Või ei paigaldata seda õigesse kohta. Või ei vahetata välja tühjaks saanud patareid. Sest arvatakse: minuga vaevalt õnnetust juhtub. Paraku võib minna hoopis vastupidi.