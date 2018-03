Kas tõesti on Ossinovski süüdi?

“Paljusid inimesi on häirinud 24. veebruaril toimunud kuni 5000 osavõtjaga alkoretk Lätti, millest korraldajad räägivad kui patriootlikust üritusest,” kirjutab abrukalane Elmi Epro. “Eriti nördinud on need, kelle vanaisad või sugulased võitlesid Vabadussõjas. Nad ütlevad, et see oli nende meeste mälestuse jalge alla tallamine.”



Targad inimesed räägivad, et kui poleks olnud Vabadussõda või kui me oleksime selle kaotanud, siis poleks enam ka meid. Möödunud 100 aasta jooksul oleksime hääbunud nagu väga paljud väikerahvad Venemaa territooriumil.

Sellepärast peaksime vabadussõdalastesse suhtuma erilise austusega. Ei maksa unustada, et paljud nendest meestest tulid I maailmasõja kaevikute porist ja mudast ning nendel polnud vähimatki tahtmist uuesti sõjaväljale minna. Ometi nad läksid, võitlema oma riigi ja oma maa eest. Esialgu polnud korralikke riideid ega jalanõusid, nappis relvi. Sõjamälestustes on räägitud väga rasketest oludest. Kogenud sõdurite kõrval võitlesid koolipoisid, kellel polnud väljaõpet ega lahingukogemusi. Ometi suudeti võita ja oma riik luua. Suur osa riigi ülesehitajatest, kes olid vastutavatel kohtadel, viidi hiljem Siberi külma ja nälga surema. Ka nende mälestus peaks meile püha olema.

Sügavad juured



Alkoholi liigtarbimisel on meie ühiskonnas sügavad juured ja võitlus sellega väga raske. Vastas on alkoholitootjate massiivne vastuseis.

Meie majandi partorg ütles: “Las joovad, peaasi et ei streigi!” See oli võõrvõimu poliitika. Sellist alkoholiuputust aga, nagu oma algusaastail suutis korraldada meie oma armas Eesti Vabariik, ei suutnud ükski võõrvõim. Alkoholi müüdi ööd ja päevad, reklaami tuli uksest ja aknast, lokkas salaviin.

Populariseeriti rajusid pidusid, lauldi: “Meil on viis kasti õlut ja palju viina…” Noored mehed sõitsid end purjuspäi surnuks, hukkusid vee- ja tuleõnnetustes, tegid purujoobes enesetappe.

Ossinovski püüdis midagigi ära teha üüratute alkoholikahjude vähendamiseks. Nüüd rünnatakse teda kõikvõimalikul moel. Aktsiisitõusuga alustas ometi Reformierakond. Kauplused panevad väga suuri juurdehindlusi. Kui laopoes maksab Alexander Exporti õllekohver 5,27 eurot, siis Selveris näiteks 10,27 eurot, peaaegu kahekordne hind. Kas ka selles on Ossinovski süüdi?

Õõvastav on kuulda mõne kelkimist, et tal on varutud terve arsenal alkoholi, ta joob rohkem kui kunagi varem ja selles on süüdi Ossinovski. Muidugi, tuleb ennast haigeks juua, et maksumaksja taskust invaliidsuspensioni saada, rääkimata ravikuludest. Pole vist tarvis märkidagi, et paadunud alkohoolikuga ühes majas elamine on maapealne põrgu.

Põletavaim probleem?



Meie rahvas on üle elanud sõjad, okupatsioonid, küüditamised. Öeldakse, et Eesti rahvas pole kunagi nii hästi elanud kui praegu, ja nüüd on meie kõige põletavam põhiprobleem viina hind, millest räägitakse päevast päeva, nii et süda läheb pahaks. Midagi on sellel pildil ikka väga valesti.

Ainukesena on Ossinovski kaitseks välja astunud arstid, kes iga päev näevad alkoholismi ränki tagajärgi, aga tohtreid ei taha keegi kuulata. Praegune valitsus saab kriitikat süle ja seljaga, ometi tõstsid nad maksuvaba miinimumi ja pensione.

Inimesed ütlevad, et praeguse alkosõja universaalne lahendus oleks alkoholi suhtes riikliku monopoli kehtestamine, nagu oli eelmise vabariigi ajal. Ainult et siis vist korraldaksid alkoholitootjad Toompeale pommirünnaku.