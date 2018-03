Muuseum mõtleb uutele univormidele

Saaremaa muuseum tahab oma töötajad edaspidi rüütada uutesse tööriietesse.



Muuseumi sihtasutuse juhatuse liige Rita Valge ütles, et see ei ole iseenesest mingi uus mõte. “On plaan, aga see ei ole väga kaugele veel jõudnud,” nentis ta, märkides, et üks riietus on plaanis teha muuseumi õppeprogrammi tarbeks.

“Kui juttu on keskajast, siis arvatakse, et toonane riietus oli kõik ülimalt uhke, aga tegelikult päris nii ei olnud. Tahame sellist tõetruud lahendust,” sõnas ta.

Muuseumijuht on seda teemat arutanud käsitööspetsialistiga ja saanud mõned head vihjed, kellega võiks edasi rääkida. Igal juhul on muuseumil soov kasutada valdkonna professionaalide abi.