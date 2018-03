Nõudepõhine ühistransport algul kindlale sihtgrupile

Saaremaale pilootprojektina kavandatav nõudepõhine ühistransport hõlmaks algul piiratud kasutajaskonda.



Saaremaa valla transpordinõunik Karl Tiitson ütles pärast projekti eestvedajatega toimunud kohtumist, et esialgu ei ole veel sada protsenti kokku lepitud, kes nõudepõhise ühistranspordiga sõiduõiguse ja -võimaluse saavad.

“Aga suund on sinnapoole, et algul kaasatakse sotsiaaltransport, lapsed ja võib-olla töötud ehk siis need, kes praegu ühistranspordist eemale jäävad,” selgitas ta. “Siin võib midagi ka muutuda. Kindlasti ei saa algul kasutajaks kõik, sest alustame pigem väiksemalt ja siis hakkame juurde lisama. See ei tähenda, et pilootprojekt on lõpuks kõigile.”

Karl Tiitson rõhutas, et projekti käivitamise konkreetset kuupäeva paigas ei ole, sest kõik on veel idee tasandil ja otsust, et see sada protsenti tuleb, ka ei ole. “Vaatasime, mis on takistuseks, ja järgmine kord läheb asi juba konkreetsemaks ka rahastamise osas. Praegusi arenguid vaadates ei ole reaalne, et õnnestub juba suve alguses see asi käima panna,” rääkis transpordinõunik.

Järgmine kord saadakse kokku 11. aprillil.