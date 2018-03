Saare naised teevad napilt meestele ära

Eilse naistepäeva puhul uurisime, kui palju on Saare maakonnas naisi ja palju jagub mehi. Rahvastikuregistri andmeil on maakonna elanikest 17 128 naised ja 16 797 mehed.





Kõige rohkem naisi on vanuses 50–59, registri andmetel 2548. Samaealisi mehi on 2633. Vanusegrupis 60–69 on 2176 naist ja vanusegrupis 40–49 on naisi 2190. 60–69aastaseid mehi on samas 1922 ja 40–49aastaseid mehi 2483.

30–39aastaseid naisi on 1821. Võrdluseks võib tuua, et samas vanuses mehi on enam kui 600 võrra rohkem ehk 2470. 20–29aastaseid naisi on aga 2020 ja nende eakaaslastest mehi 2309.

Nooremates vanusegruppides valitsebki meessoo ülekaal. 10–19aastaste vanuse­grupis on tüdrukuid ja noori neide 1426, sama vanu noormehi aga 1545. Kuni 9aastaste arvestuses on tüdrukuid 1515, poisse 1644.

Eakate hulgas on asi jällegi drastiliselt vastupidine. 70–79aastaseid naisi on maakonnas 1957 ja mehi 1242, 80–89-aastaseid naisi 1238 ja mehi 502 ning 90aastaseid ja vanemaid naisi on 237 ja mehi vaid 47.

Kui paljud naised eile meestelt lilleõie said, ei ole teada, ent lillemüük igatahes õitses. Rääkimata lilleäridest endist, käis hoogne lillemüük ka suuremates toidukaupluses. Selveri kommunikatsiooni­spetsialist Karl-Villiam Vaserik kinnitas, et koos päev varasema müügiga oli neil eile pärastlõunaks müüdud üle tuhande kimbu. Saarlastele läksid Vaseriku sõnul kõige enam peale tulbikimbud.

Maxima kommertsdirektori Kristina Mustoneni sõnul on nad sel nädal naistepäeva valguses Kuressaare Maximas müünud umbes 2000 lille ja lillekimpu. Temagi sõnutsi on Saaremaal minevaim lill tulp, millel püsib siiski tihedalt kannul roos.

“709 on tulbid, neile järgnevad seitsmest õiest koosnevad roosikimbud – 655 roosikimpu,” rääkis Mustonen. Samuti on Saaremaal suhteliselt minev kaup kümnest õiest koosnev nartsissikimp ning ostetud on naistepäeva nädalal Maximast ka kuukinga ja 50 cm pikkusi roose. “Näeme, et rohkem otsustatakse lõikelillede kasuks, potilillede müük on naistepäeval pigem tagasihoidlik,” lisas ta.

Sama kinnitas ka Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse esimees Kalle Koov, kelle sõnul on saarlaste vaieldamatu lemmik naistepäeva aegu seitsmeõieline tulbikimp. Täpseid müügiandmeid ta veel öelda ei osanud, kuid ütles end uskuvat, et lillemüük õitseb sama hooga kindlasti veel õhtuni välja.

Anned, Sirjed ja Tiinad



Kõneldes nimedest, siis enim on Saare maakonnas statistikaameti andmeil Annesid – 221, Sirjesid on 173 ja Tiinasid 151. Rohkesti on Saare maakonnas ka naisi, kes kannavad nime Katrin, Tiiu, Ülle, Külli, Linda, Anu ja Piret.

Saaremaa meeste hulgas troonivad esikolmikus Andresed ja Toomased, keda on võrdselt 227, ning Jürid, keda on viimastel andmetel kokku 200. Meeste hulgas peaks rohkem trehvama veel Reinusid, Marguseid, Matisid, Jaane, Martineid, Priitusid ja Aivareid.