Haigla alustab alkoraviga

Tervise Arengu Instituudi korraldatud riigihanke võitnud SA Kuressaare Haigla hakkab juulist pakkuma alkoholismiravi.





TAI korraldas riigihanke, leidmaks Euroopa Sotsiaalfondi rahastatavasse programmi “Kainem ja tervem Eesti” senisest rohkem teenuse osutajaid.

“Meid kvalifitseeriti ja tunnistati edukaks – nüüd on veel tarvis leping sõlmida,” ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. “Ka Saaremaal on inimesi, kel on alkoholiprobleem ning kes tahavad seda muuta,” põhjendas Kõlli SA Kuressaare Haigla otsust hankel osaleda.

Kõlli sõnul hakkab alkoholitarvitamise häire raviga Kuressaare haiglas tegelema psühhiaatriaosakond ning meeskonda kuuluvad psühholoog Pirgit Põld, psühhiaatria osakonna õed ja psühhiaater Ellu Eik. “Psühhiaater on pigem väiksema koormusega meeskonnaliige,” märkis Kõlli.

Summa, mille eest Kuressaare haigla teenuseid pakkuma hakkab, on 16 000 eurot aastas. “See, kui paljud inimesed ravi saavad, sõltub neist inimestest ja nende vajadustest,” rääkis Kõlli. “Teenuseid on ju erinevaid.”

Ravi eesmärk on saavutada patsiendi kainus või vähendada joodavaid alkoholikoguseid ning ära hoida tagasilangusi. “Selle TAI programmi puhul hinnatakse igasugust positiivset tulemust,” rääkis Kõlli. “Edulooks saab ju pidada sedagi, kui tänu sellele programmile väheneb inimese viiepäevane napsitamine nädalas kahele päevale.”

Kogu raviprotsessi jooksul – keskmiselt pool aastat kuni aasta – motiveeritakse patsienti ravi mitte katkestama. Patsiendi nõusoleku ja võimaluse korral kaasatakse parema ravitulemuse saamiseks raviprotsessi ka patsiendi lähedased. Libastumised ja tagasilangused ei ole vastunäidustus ravi jätkamiseks või uuesti alustamiseks.

Programmi “Kainem ja tervem Eesti” raames hakati alkoholitarvitamise häirega või väljakujunenud sõltuvusega inimesi ravima 2016. aasta juulist. Sestpeale on ravi saanud 2185 alkoholitarvitamise häirega inimest.

TAI andmeil on alkoholi liigtarvitamine Eestis üks suurimaid majandus- ja haiguskoormust põhjustavaid terviseriske. Kogu riigis sureb alkoholi liigtarvitamisega otseselt seotud haigustesse igal aastal 600–800 inimest, neist 2/3 on mehed. Kaudselt alkoholi liigtarvitamisega seotud haigustesse sureb igal aastal 9000–10 000 inimest, üle poole neist on naised.

ALKOHOLISMIRAVI



Ravi toimub vastavalt iga patsiendi vajadustele. Teenused, mida osutatakse iga patsiendi vajadusi arvestades eraldi või kombineerituna, on näiteks esmane ja täishindamine, patsiendi seisundi kliiniline jälgimine, patsiendi ja tema lähedase nõustamine, individuaalne psühhoteraapia, psühhoteraapia perele, grupiteraapia, juhtumikorraldus, psühhiaatri või vaimse tervise õe vastuvõtt, ambulatoorne võõrutusravi, statsionaarne ravi ja päevaravi.