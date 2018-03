HILDA KORÕTKO 100: “Elu lähebki nii, nagu piiblis kirjas” (VIDEO)

Oma kesklinna hubases korteris vallajuhtidelt õnnesoove ja kingitust vastu võttes tänas saja-aastaseks saanud Hilda Korõtko omavalitsusjuhte, soovides neile õiget mõistust ja kannatust.





Hea mäluga juubilar ütles, et on saja aasta jooksul palju näinud ja üle elanud. Kuressaare lähedal Unimäe külas viielapselises Tooli peres sündinud ja üles kasvanud, läks ta neiuna teadmisi ja oskusi omandama Karja kodumajanduskooli.

Koolist saadud tunnistusega läks Hilda sideministeeriumisse. Saarlasele pakuti tööd Tallinnas sajakohalises sööklas. Mõne aja pärast sai temast aga hoopis postkontori ametnik.

13 päeva Eesti Vabariigist nooremal Hildal on selgesti meeles tema 26. sünnipäev. “Sel päeval Tallinna pommitati. Sünnipäevalised jooksid varjendisse. Ühe tuttava maja, kolmekorruseline puuhoone, kus ta korteris oli, põles maha. Seejärel sain emalt kirja. Ta kutsus mind Saaremaale, kirjutades, et siin on ikka palju vaiksem ja rahulikum. Ületoomisega saingi Kuressaare sidekontoris koha,” kirjeldas Hilda läbielatut.

Postkontoris oli Hilda Korõtko tööl 40 aastat, sellest 20 aastat pidas ta vastutusrikast peakassapidaja ametit. “Kogu aeg olin raha sees,” naljatas juubilar.

Hilda on usklik inimene ja loeb iga päev piiblit. Ta on veendunud, et elu lähebki, nii nagu piiblis kirjas. “Näeme kui kiiresti on maailm arenenud. Piibel on üks tark raamat, seal on kõik kirjas. Sain uue tõlke. Seal on palju teistsuguseid sõnu. Keel areneb. Ma lahendan ka ristsõnu. Mõnikord ei saa küsimusest enam arugi,” rääkis Hilda, kelle igapäevasteks kaaslasteks ongi piibel ja ristsõnad.

Detailse mäluga ja laitmatu diktsiooniga eakas saarlane on üle elanud kolm infarkti. Eile, oma juubelipäeval ta tervise üle ei kurtnud, rääkis vaid naljatoonis, et vahel laterdab liiga palju. “Kui ma pärast mõtlen, mida rääkisin, siis saan aru, et õigest asjast polegi juttu teinud,” oli naerusuine Hilda enesekriitiline.

Juubilaril on poeg Peeter, kes elab Pärnus, kaks lapselast ja kaks lapselapselast.

Ka Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad sitkele saare naisele Hilda Korõtkole tervist ja rõõmsat meelt.