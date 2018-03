JUHTKIRI: Söönuks pea eimillegi eest

Ka meie maakonnas on arvestatav hulk inimesi, kes peavad igapäevase toimetuleku nimel kõvasti püksirihma pingutama. Kes ei saa poes valida, mida hing ihkab, vaid peavad ostukorvi tõstma üksnes kõige hädapärasemat ja odavamat kraami.

Kui raske on toime tulla näiteks perel, kus töötuks jäänud üksikvanemal on toita-katta mitu last, teab kõige paremini see pere ise. Et kuidagigi toime tulla, tuleb kõvasti vaeva näha ning kogu oma leidlikkus ja kogemused-oskused mängu panna.

Isegi siis aga, kui majanduslik olukord polegi kõige hullem, tasub ehk teada, kuidas kehvematel aegadel võimalikult vähe kulutades kõhtu täis saada.

Tänasel toiduleheküljel näitab perekond Põld, et kõigest nelja euro eest on võimalik ka kuueliikmelisele suurperele õhtusöögilaud katta.

Küll aga tunnistab pereema, et omakasvatatud köögiviljadel ja marjadel on pere menüü koostamisel väga oluline roll – ilma oma aiakraamita oleks suure pere toitmine tunduvalt kallim ettevõtmine.