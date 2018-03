Kelm esitles ennast Rakveres saarlasena

Rakveres liigub ringi mees, kes nuiab inimestelt raha, väites, et elab Orissaares Mäe tänaval, kirjutas Virumaa Teataja kolmapäeval oma esiküljel.



Mees väidab, et on ootamatul ja õnnetul kombel juhuslikult Rakverre sattunud, kuid raha ei olevat. Palub ennast toetada. Lehe andmetel on ta käinud raha küsimas nii kauplustes, kultuuriasutustes kui ka ilusalongides.

Leht kirjutab, et inimesed olidki mehele raha andnud. Summad olid ulatunud ühest kuni viiekümne euroni, tavaliselt 10 või 20 eurot.

Mees oli rääkinud vastavalt vajadusele erinevaid lugusid näiteks sellest, kuidas ta oli eelmisel õhtul kõrtsis paljaks varastatud. Nagu heal lapsel ikka, oli ka kelmil mitu nime. “Vaheldumisi kandis mees Rauno Sammeli, Mihkel Mägisoo, Toomas Mägi ja Mihkel Toomi nime,” vahendab leht. Kõige enam oli ta kasutanud esimest nime ning vahel nimetanud ennast ka tartlaseks. Leht arvab, et mees teenis oma kerjamisega ajavahemikul 11. veebruar kuni 5. märts neljakohalise summa.

Mees oli Rakveres käinud juba ka eelmisel suvel. Rakvere poliitik Andres Jaadla meenutab leheveergudel, et siis oli mees raha nuianud jutuga, et palka pole üle kantud. Politsei meest kätte ei saanud.