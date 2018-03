Neljapäeva keskpäeval ületas enam kui sada liitlaste lahingugrupis teenivat Briti ja Taani sõdurit jäätunud Suure väina jalgsi, et osaleda Muhus koos Kaitseliiduga läbiviidaval kolmepäevasel õppusel.





Kaitseliidu Saaremaa maleva teavituspealik Taavi Tuisk ütles, et liitlaste jääõppus oli küll kaua planeeritud, kuid viimase hetkeni polnud kindel, kas ilmaolud võimaldavad turvaliselt üle väina tulla.

“Aga kõik õnnestus,” märkis ta. “Mehed olid rõõmsad ja põnevil, sest nende jaoks oli see teistsugune väljaõpe. Kuna neil jääd ei ole ja sellised võimalused puuduvad, siis on liitlaste oskusteave selles osas puudulik. Meil on see kõik olemas.”

Tuisu sõnul tuli üksuste tehnika üle mere parvlaeval. Ta lisas, et mehed ei läinud jääle ilma ettevalmistuseta ja ohutusele mõtlemata. Maanteeamet käis mõõtis nädala algul ära jää paksuse ja veendus valitud trassi turvalisuses. Mõlemal pool väina olid vabatahtlikud merepäästjad valves ja julgestamas, valmiduses olid ka politsei- ja piirivalveamet ning päästeamet.

Kolme päeva jooksul harjutatavad liitlassõdurid, kaitseliitlased ja õhuväelased erinevate operatsioonide läbiviimist õhuseiredivisjoni Muhu radariposti läheduses, Koguva karjääris ja Nõmmkülas. Õppuse raames teevad saarelt ülelende ka Ämari lennubaasis paiknevad Itaalia hävituslennukid Eurofighter.