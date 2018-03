Mätja-Tareste seltsimajal on peagi uus katus peal

Seltsimaja uue katuse ehitus on jõudnud nii kaugele, et eile tõsteti sarikatelt pärgi maha ja veedeti koos aega pidulikumas õhkkonnas. Ent ees ootab veel ka köögi ehitus.



Mätja külaseltsi juhatuse esimehe Jaak Haameri sõnul on seltsimajal praeguseks uued sarikad ja aluskate peal. Nüüd, kus sarikapidu ka peetud, saab alata juba kattematerjali paigaldamine. Valmis peab uus katus olema aprilli lõpuks.

Kogu projektil “Katus ja köök Mätja-Tareste seltsimajale” on Haameri sõnul kaks eesmärki. Tänu katuse uuendamisele säilib hoone paremini, selle soojuskadu on väiksem ning seltsimajas on võimalik pakkuda rohkem ühistegevust, vaba aja veetmise võimalusi, täiendõpet ja teenuseid.

Kõige selle juurde kuulub eraldi eesmärgina vajadus köök välja ehitada. Haameri sõnul loodavad nad kõige ettevõetu tulemusel suurendada seltsimaja ja piirkonda külastavate inimeste arvu 2020. aastaks 600 protsenti ehk 1500 inimeseni aastas.

“Selle tasemeni soovime jõuda maja kasutusotstarvet suurendades ja viies rajatavas köögis läbi erinevaid tegevusi, nagu näiteks õppeköökide korraldamine nii lastele kui ka täiskasvanutele,” kõneles seltsi juhatuse esimees. “Mõtteid ja ideid on palju,” kinnitas ta.

Oma tegevuste elluviimisel on selts arvestanud otsesteks kasusaajateks umbkaudu 2000 Leisi kandi inimest. “Suures plaanis on kasusaajaid loomulikult rohkem nii Saaremaa valla rahva kui ka Saaremaad külastavate turistide näol,” märkis Haamer.

Uue katuse ja köögi ehitamiseks sai selts toetust LEADER-projektist. Omafinantseeringuga toetas neid aga endine Leisi vald. Kõik kokku maksab suurusjärgus 40 000 eurot. Köögi ehituseks läheb seejuures alles siis, kui katus valmis, ütles Haamer.

“Enne üritame end vihma eest ära kaitsta ja siis vaatame, mis allpool edasi saab,” selgitas ta.

Valmis peaks kõik olema tema sõnul LEADER-projektist lähtuvalt järgmise aasta kevadeks.

“Sisuliselt aasta on meil veel aega,” kinnitas seltsi juhatuse esimees. Ehitaja on Mätja-Tareste seltsimajas Kortek RE OÜ.