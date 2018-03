Orissaare soojustorustik läheb uuendamisele

Orissaare kaugküttevõrgu uuendamise eesmärk on vähendada torustike soojakadusid ja pidurdada hinnasurvet lõpptarbijale.



Praegu on Orissaare aleviku kaugküttevõrgu pikkus 2750 meetrit, millest 1235 meetrit on eelisoleeritud maa-alust torustikku, 1380 meetrit isoleerimata maa-alust torustikku ja 135 meetrit hoonesisest torustikku. 2015. aastal oli torustiku soojakadu 20,3 protsenti.

Orissaare Soojus OÜ juhataja Andrus Alas ütles, et projekti raames võetakse ette neli torustikulõiku, mis puudutavad mõningaid kortermaju ja ka ühiskondlikke hooneid. “Tööde käigus vahetame mõningad torustikulõigud välja ja ehitame torustikke ka ringi,” selgitas ta. “Töödega kaasnevad kindlasti kaevetööd, kuid planeerime töid teha nii, et see häiriks elanikkonna igapäevaelu minimaalselt. Tööd on planeeritud lõpetada selle aasta sügisese kütteperioodi alguseks.”

Projekti maksumus on hinnanguliselt 227 000 eurot, millest pool kaetakse Euroopa Liidu toetusest.