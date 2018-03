Sokiraamatu esitlus läks täismajale

Saarlase Anu Pingi koostatud sokiraamatu “Eesti silmuskudumine 2. Sukad ja sokid” eilsele esitlusele Kuressaare lossi kapiitlisaalis mahtusid huvilised hädavaevalt ära.





Raamatuesitluse raames peetud päevakohast loengut teemal “Eesti kannad ja kannatused” olid kuulama tulnud nii kohalikud käsitöölised kui ka rahvakultuurihuvilised.

Raamatu autor Anu Pink meenutas, et oma esimese soki kudus ta kümneaastaselt ja oli õnnelik, et selle valmis sai ja et ka lõng otsa sai, mistõttu ta teist kuduma ei pidanud. Seesama esimene omakootud sokk oli Pingil eile ka esitusel ilusasti kaasas.

Eilse loengu teema, sokikandade juurde jõudis Pink aastaid hiljem, kui ta hiidlasele mehele läks. Noore hakkaja abielunaisena kudus ta mehele sokid, kuid too hakkas nurisema, et need ei istu hästi. “Ühesõnaga, hiidlane ei kandnud sokki välja,” muigas Pink. Ta lisas, et leidis seejärel ühe vana soki ja avastas sellel kolmnurkse põhjaga kanna, mille järgi uued jalakatted kudus.

Põhjalikum sokkide uurimine läks lahti Muhu muuseumis ühe teise töö jaoks mustreid uurides. “Sealt tulid välja veel hoopis teistmoodi kannad,” meenutas Anu Pink. Mõne aja pärast pärandtehnoloogiat õppima asudes saidki tema uurimisvaldkonnaks peenemalt öeldes Eesti sukkade ja sokkide konstruktsioonid, lihtsamalt väljendudes kannad ja otsad.

Värskes raamatus on põhjalikud soki- ja sukakudumise õpetused ning märkimisväärselt suur valik Eestis kasutusel olnud erinevaid kanna- ja otsakudumise viise. Rohkem kui 200 suka-, soki- ja säärisekudumise mustrit pakuvad inspiratsiooni nii esiemade moodi kudumiseks kui ka sokimoe edasiarendamiseks.

Eesti silmuskudumise raamatu esimene osa “Tavad ja tehnikad” ilmus kaks aastat tagasi ja Anu Pink kuulus Kristi Jõeste ja Siiri Reimanni kõrval ka selle teose autorite hulka.

Mõlemad raamatud on välja andnud Saara kirjastus.